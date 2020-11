Luego de 34 años de servicio en la PDI, el Prefecto Inspector Víctor Arriagada, se acoge a retiro, siendo Magallanes su última destinación.

La intendenta Jenniffer Rojas, agradeció esta mañana al Prefecto inspector Víctor Arriagada Mauna, Jefe de la Región Policial de Magallanes y la Antártica Chilena, quien por más de 2 años estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), en la región y que luego de 34 años de servicio se acoge a retiro, siendo Punta Arenas, la última ciudad donde ejerció sus funciones.

La intendenta Rojas agradeció “profundamente la labor prestada por el Prefecto inspector Víctor Arriagada en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, un paso bastante largo por la PDI de más de 34 años de servicio, que muestran vocación, compromiso con los ciudadanos y que por supuesto, en esta importante gestión en nuestra región logró reducir los índices de la delincuencia”.

En la oportunidad, la primera autoridad regional realizó un pequeño reconocimiento, mediante la entrega de una medalla regional, para que recuerde su paso por la región más austral del país.

Al finalizar, el Prefecto Arriagada dedicó unas palabras, en las que señaló estar “muy contento, efectivamente vine a despedirme de la señora intendenta, estoy muy agradecido de la PDI, somos una policía preferentemente investigativa, donde entre otras cosas, nosotros estamos al servicio de la comunidad y para eso, nuestras alianzas más importantes, son nuestras autoridades. En ese sentido hicimos un buen trabajo, siempre podría ser mejor, yo en mi condición de jefe regional privilegié la investigación, tuvimos mucho éxito en algunas, en otras investigaciones estamos en pleno proceso, son de largo aliento, no porque no esté el resultado en forma inmediata, no significa que no se esté trabajando en ellos, por eso nosotros somos una policía que está constantemente escuchando la voz de los ciudadanos, así que ha sido una preocupación permanente”.

El Prefecto Arriagada asumió en Magallanes el día 6 de noviembre de 2018 y se mantuvo por más de dos años en el cargo, anteriormente se había desempeñado Jefe Nacional de Criminalística, dentro de sus funciones también ejerció como Jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana y Jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso.