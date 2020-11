Programa de emergencia del FOSIS Magallanes apoya a pequeños emprendedores puntarenenses

La iniciativa, que está en su etapa de finalización, ha ayudado a reactivar el negocio de 37 usuarios magallánicos.



Punta Arenas, 27 de noviembre de 2020.- A través del programa “Yo Emprendo Emergencia”, usuarios y usuarios de la capital regional están en la recta final de esta iniciativa que entregó talleres de capacitación, asesoría individual y un capital para financiar sus planes de negocios.



Este proyecto, impulsado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, servicio relacionado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene por objetivo brindar una oportunidad concreta para reactivar pequeños emprendimientos y generar ingresos para el grupo familiar.



Una de ellas es Carolina Gómez, quien se dedica al diseño textil y sublimación. A través de su emprendimiento “Creaciones Juchris” ha debido dar un giro en sus pretensiones iniciales y pensar en satisfacer necesidades dadas por el contexto actual.



“Hago mascarillas sublimadas, sencillas, lisas, también hago mandalas, libros para colorear, libros de lettering, entre otros productos de juegos para los niños. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. He tenido capacitaciones que me han ayudado bastante, me han guiado, me ha ayudado económicamente también, ha sido una fuente de ingresos”, destacó Carolina.



Con este programa pudo financiar la adquisición de una máquina de coser y una rotuladora, además de diversos insumos como poleras, calcetas, entre otros para personalizar y comercializar.



El director regional del FOSIS, Hernán Soto, explicó que para la ejecución de esta iniciativa se adaptó la metodología regular, acotándose los talleres y asesorías para atender rápidamente a las necesidades de los emprendedores. “A través de esta oportunidad, queremos aportar en algo a mitigar los efectos negativos de esta pandemia, para que puedan reactivar o reinventar sus emprendimientos y generar una fuente de ingresos en estos momentos de crisis”, señaló Soto.



“Hoy conocemos el caso de Carolina. Ella tiene una profesión, pero ha podido, a través del FOSIS y de este emprendimiento de emergencia, poder quedarse en la casa y reinventarse, además de entregar un servicio a la comunidad, a sus vecinos”, puntualizó la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva.



Este programa, ejecutado por la consultora Educap, se inició en el mes de julio y significó una inversión del FOSIS que alcanza los 35 millones de pesos.