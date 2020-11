Un paso más a la región que queremos – Ernesto Sepúlveda – Opinión

Un poco mas de una hora y media, después del cierre de las mesas de votación, ya se conocía en Magallanes el resultado de la totalidad de las mesas. Como en anteriores ocasiones, una votación ejemplar. Casi siete mil personas votaron en la región, pese a que estamos en cuarentena, y con altos niveles de positividad. Sólo votaban en esta los independientes y los partidos de centro izquierda. No votaba ni los partidos de gobierno, ni los del Frente amplio ni los comunistas. La única elección parecida, es la consulta ciudadana que hicimos en Punta Arenas, en 2016 para zanjar el candidato a alcalde. También voluntaria, sin cuarentena, ni restricciones de ninguna especie, y votaron 5 mil personas.

El resultado fue un holgado triunfo para el candidato independiente Jorge Flíes Añón. El doctor Flíes, consolida su liderazgo sobre un amplio espectro de ciudadanos, y se perfila como el candidato más fuerte, con miras a abril de 2021. El proyecto de la “Región que queremos”, evoca lo que fuera el eslogan del Plan de zonas extremas. La región que quiero. Este es un proyecto de convocatoria amplia, al que se han unido vecinos de todas las comunas de la región, aún de las localidades más distantes. La tarea que se inicia ahora, es de construir con participación en todo el territorio, lo que será un plan de desarrollo para los próximos años.

Estamos viviendo tiempos muy estimulantes. Ad portas de la elección del gobernador regional de Magallanes, coincidirá con la elección de constituyentes y elección de alcaldes. Será la oportunidad de generar una práctica, de participación mas concreta. Serán los propios vecinos, en cada comuna, quienes podrán poblar el programa, el plan de desarrollo futuro.

Una práctica que debieran replicar alcaldes, constituyentes, y también parlamentarios y candidatos presidenciales. Consultar previo a la elección, de modo que sus propuestas obedezcan a necesidades concretas.

Es posible que las personas, excedan con sus peticiones, o sus sueños, lo que pudiera realizarse en un período de 4 años. También, que se efectúen peticiones, que correspondan mas bien, a mejoras en eficiencia de servicios públicos. Eso se resuelve con claridad en la información, y con la traducción a iniciativas concretas, de los planteamientos de la ciudadanía. La responsabilidad está en formular un plan que contenga los anhelos, las peticiones de los vecinos, con estimaciones de plazos y montos de inversión.

El éxito de la “Región que queremos”, depende no solo del liderazgo de un candidato como Jorge Flíes, depende de que las fuerzas sociales y económicas, vecinos, trabajadores y empresarios, se sientan adecuadamente convocados. Y esa es la tarea de estos meses, hasta la elección de abril. Tenemos desafíos impuestos por la pandemia. Debe enfrentarse con rigor el problema sanitario, reducir la positividad, aumentar la trazabilidad. Por otra parte, debe instalarse un potente plan de inversiones público-privadas, que nos permita retomar la creación y recuperación de empleos.

Las expectativas de la gente son muy grandes, en Magallanes, necesitamos estabilidad, liderazgo, seriedad. La segunda administración del presidente Piñera, incurrió en errores similares que en la primera. La seguidilla de intendentes e intendentas, que hemos tenido, no han permitido generar la gobernabilidad, la seriedad, que una región como Magallanes, merece.

Con el macizo triunfo de este día, se traza un camino, se da una señal muy clara, la población quiere un liderazgo claro, con conocimiento y experiencia. No sólo en la gestión de la región, que durante 2014 a 2018, tuvo cifras ejemplares. Sino también en el trato cercano, respetuoso pero cálido, que Jorge Flíes mantiene con cientos de personas, día a día.

Es momento de la gran política, de esa que mira al bien común, mas que al color o a la etiqueta de cada uno. Es momento de avanzar con todos y todas, para construir nuestro plan de desarrollo. Debemos retomar y continuar, la conectividad terrestre, marítima, aérea, y digital. La inversión en ciencia y tecnología, retomando el Centro Antártico Internacional. Debemos continuar con el desarrollo de nuevas fuentes de energía, incorporando el desarrollo del Hidrógeno Verde.

Pero hoy es el momento de escuchar nuevamente a los magallánicos y magallánicas, recoger nuevamente sus sueños y aspiraciones, para construir en conjunto, mejorando sus condiciones de vida.

La “Región que Queremos”, está ahora, un poco más cerca, y hoy somos muchos más siguiendo el mismo camino.

Ernesto Sepúlveda Tornero.

