15 años de cárcel pide la fiscalía para fotógrafo acusado de abusar y violar a una niña de 13 años. Imputado reconoció los hechos en juicio oral.

15 años de cárcel está pidiendo la fiscalía para Bernardo Balbontín Gómez de 56 años de edad, quien desde este miércoles 16 de diciembre, por los delitos de Abuso Sexual y Violación, ambos en carácter de reiterados, en contra de una niña de 13 años de edad. Los hechos fueron regularmente entre fines del 2018 y abril de 2019, fecha en que se realizó la denuncia.

En juicio de le dio a la oportunidad al imputado para que declare ante el tribunal, fue así como Balbontín comenzó a relatar la historia de cercanía que tenía con la víctima de ese entonces de 13 años de edad, a quien conoció desde que nació.

El imputado en su relato describió algunos pasajes de la retorcida relación que comenzó a construir con la niña, señalando que en varias oportunidades logró convencerla para que accediera a sus peticiones. “A veces íbamos en el auto y aprovechaba de tocarla en su partes íntimas y la convencía de tener relaciones”, precisó en juicio Bernardo Balbontín.

En juicio el reconoció que llegó a un punto en que estaba claro que lo que estaba haciendo estaba mal. “Ella me llamó en una oportunidad pero yo a veces no quería porque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, reconozco que me aproveché y estoy arrepentido”, afirmó, el imputado.

El imputado recordó que buscaba el espacio para concretar el delito, por ejemplo en casa de sus papás en su habitación cuando no se encontraban, en la propia casa de Balbontín en su dormitorio y living, en el auto en espacios oscuros de la vía pública.

Finalmente el imputado en su declaración manifestó estar arrepentido, y que esta consiente del error que cometió. “Estoy privado de libertad y todos los días me arrepiento de lo que hice, le destruí la vida a su familia”. Finalizó en su declaración el imputado.

En definitiva son 4 días de juicio, en que la fiscal Wendoline Acuña, la defensa del imputad, Karina Ulloa, y la parte querellante representada por Martina Pradenas, presentarán sus argumentos en este juicio, además de las pruebas periciales y documentales para acreditar el delito. La fiscalía pide para Bernardo Balbontín una pena de 15 años de cárcel por el delito abuso sexual y violación, ambos en carácter de reiterados. En tanto la parte querellante pide 10 años de cárcel.