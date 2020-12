Abiertas las inscripciones al curso de Tripulante General de Cubierta impartido por la Fundación Carlos Condell

La Seremi del Trabajo, Victoria Cortés Schiattino, invitó a quienes están buscando una oportunidad laboral, a postular a este curso que posee un “alto nivel de empleabilidad en la zona”.

Durante el mes de enero próximo se impartirá el tercer y último curso de Tripulante General de Cubierta de la Marina Mercante, impartido en Punta Arenas por la Fundación Almirante Carlos Condell, con financiamiento de la Subsecretaría del Trabajo, cuyas inscripciones ya están abiertas a la comunidad magallánica.

Así lo enfatizó la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Victoria Cortés Schiattino, quien invitó a los posibles interesados a hacer las consultas y postular. “Estamos muy contentos de tener nuevamente a la Fundación Carlos Condell impartiendo este curso de Tripulante General de Cubierta de la Marina Mercante que, como sabemos, tiene un alto nivel de empleabilidad en la zona y con muy buenos índices de remuneraciones también, por lo que se trata de una oportunidad única considerando, además, la actual situación de crisis que estamos atravesando producto de la pandemia por Coronavirus”, explicó la autoridad.

Según agregó Cortés, se trata de cursos 100% gratuitos y que este año se impartirán en su totalidad de manera online, debido a la situación sanitaria. El tercer curso que se imparte en la región iniciará el próximo 6 de enero de 2021 y concluirá el 16 de marzo del mismo año.

Así lo ratificó el jefe de proyectos de la OTEC Carlos Condell, Cristian Figueroa Cuadra, quien se refirió a este último curso. “Nos sentimos muy honrados de haber podido retomar este año la realización de esta importante capacitación para la región de Magallanes. En efecto, ya llevamos dos cursos desarrollados con muy buena experiencia y esperamos convocar a más interesados para este tercero que ejecutaremos a partir del mes de enero”, expresó.

Los requisitos principales para acceder a este curso son: ser chileno mayor de 18 años, tener 4° medio rendido, estar cesante (se acredita con certificado Omil), no tener antecedentes penales, ser residente de la región de Magallanes, no estar cursando alguna carrera técnica o universitaria, no recibir pensión cuyo monto sea superior a un sueldo mínimo mensual, no haber egresado de algún programa similar de empleo. Para acreditar estos tres últimos puntos, las personas deben presentar una declaración jurada simple. Las inscripciones continúan abiertas a través del correo tripulantesmagallanes@gmail.com, a los teléfonos 61 224436 y al 973441489. En caso de ser necesario, también se puede acudir a la oficina presencial ubicada en Pedro Montt N°1068, Punta Arenas.