Año 2020 vete – Juan Morano Cornejo – Opinión

Año 20vete

La verdad que la frase es de un medio español, pero refleja el sentir de la humanidad, los mejores deseos que este nuevo año que iniciamos sea una año en que esta pandemia queda atrás, en que podremos volver a sentirnos, a abrazarnos a ser capaces de estar junto al otro.

Hoy nuestra ciudad tiene una oportunidad única de elegir quien será el candidato a Alcalde que represente a la oposición en las próximas elecciones municipales. Los invito a participar y votar en alguna de las sedes vecinales disponibles o en la sede de algún partido político. Usted puede elegir, hoy 3 de Enero usted decide.

Volviendo al tema que nos ha estado acompañando en las últimas columnas del 20vete, la regionalización-desconcentracion-descentralización nos encontramos que es en la organización del Estado y la práctica política, es donde tal vez cuesta más seguir avanzando, pero este año y el próximo hemos dado y daremos grandes pasos, primero con la primaria para elegir a los candidatos a Gobernadores, luego en Abril 2021 con la elección de los Gobernadores, daremos un paso gigante, comparado a lo existente hasta hoy, el hecho de poder elegir soberanamente a quien conduzca la región me parece un salto enorme, no un paso menor, es como cuando el gusano rompe el capullo y empieza a volar, ya no habrá vuelta atrás y sólo podrá volar y elevarse cada día más.

Pero junto a estas luces también nos encontramos con sombras, que nublan el futuro, por ejemplo la incapacidad legal que tiene los partidos políticos y movimientos para ejercer “soberanamente” desde la comuna o la región sus “supuestas” potestades, ya que a causa de las normas legales y estatutarias fruto de sus propias centralistas decisiones, esto lo debe hace por ejemplo el Secretario General del Partido A, B o C, entonces desde las comunas sus dirigentes, a lo más proponen nombres, incluso fruto de elecciones ciudadanas, pero quien en definitiva decide es Santiago, así quiénes serán sus parlamentarios, sus Gobernadores, Alcaldes o concejales, dependen de la buena voluntad y respeto a las decisiones territoriales por parte de directivas centrales y sus Secretarios Generales. Urge que esto cambie en las leyes y los estatutos, para de verdad profundizar la democracia y la participación real de los ciudadanos en el territorio.

Los Partidos debiera crear en su estructura un ente que se preocupe del tema, de ceder poder al territorio, a la gente, en definitiva de regionalizar la toma de decisiones, que genere propuestas e iniciativas, que difunda las buenas prácticas de los más osados, para que otros los puedan imitar, si de verdad creemos que la justicia social se puede lograr desde lo local desde el territorio, con la diversidad que tenemos, no tenemos alternativa.

Es necesario e indispensable la equidad territorial, pensando en la ciudad, la comuna, la región y el país. Así por ejemplo se trasladan colegios y liceos del centro y se llevan a los barrios, se mejora y construye la infraestructura de la salud primaria, cerca de las personas, también así se concreta para todo el territorio, por ejemplo, el plan maestro de aguas lluvias, con un Parque Inundable incluido, o se hace un cambio de luminarias de igual calidad en Playa Norte, la 18, el Barrio Prat, la Fitz Roy que en la Bulnes o la Costanera, hoy esos criterios se ven como se diluyen….

Bueno pero esto ya será materias de otras columnas, de otras propuestas de otros análisis, o sólo enunciamos lo que fue y lo debiera ser. Me despido de este 20vete, deseando lo que de seguro será un mejor 2021 para todos y todas. Un abrazo, aún virtual.