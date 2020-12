Comenzaron actividades asistenciales docentes en el CADI UMAG con grupos reducidos de estudiantes e ingresos diferidos

-Directivos del centro y carreras de la salud diseñaron un plan de acción conjunto para el retorno voluntario, gradual y seguro de las y los alumnos a sus actividades prácticas.

A inicios de esta semana y bajo estrictos protocolos sanitarios, el Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI UMAG), partió con sus actividades asistenciales docentes, recibiendo, de esta forma, a las y los primeros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud que se encuentran realizando, de acuerdo a los niveles que cursan en cada carrera, sus actividades académicas prácticas.

Así lo informó la directora asistencial docente del CADI, Karena Espinoza Saavedra, quien puntualizó que, para dar pie a esta medida, se implementó un plan de acción que rige el funcionamiento de las dependencias habilitadas, el que fue consensuado con las y los directivos de la Facultad y que establece, claramente, la entrega de kits con elementos de protección personal para cada docente y estudiante (mascarillas y guantes), la entrega de alcohol 70° para limpieza de mobiliario y alcohol gel para higiene de manos y el reforzamiento de todos los box y salas con elementos para la higiene de manos y la eliminación de residuos especiales. Además de ello, se acordaron flujos de trabajo con aforos por cada espacio, de no más de 7 personas (incluido el o la docente) e ingresos diferidos de estudiantes pertenecientes a las 4 carreras que ya han retornado: Técnico de Nivel Superior en Enfermería, Enfermería, Kinesiología y Terapia Ocupacional.

“Los grupos que están ingresando son menos de 30 personas en cada bloque y eso nos permite manejar muy bien las medidas sanitarias para el ingreso todo lo cual se implementó a través de un plan de acción del funcionamiento de las dependencias asistenciales-docentes del CADI, que fueron entregadas a todas las direcciones de las carreras y se han respetado bastante. Además, a todos los estudiantes se les entregó los implementos de protección personal, se fomenta muchísimo el lavado de manos, con el prevencionista que trabaja acá realizamos la señalización respecto al tema del distanciamiento, las medidas, etc. entonces hay protocolos estrictos”, remarcó la directora de CADI.

En cuanto a la actividad académica propiamente tal, Espinoza señaló que el trabajo que se encuentran haciendo las y los estudiantes es el de simulación, entendiendo que es una parte importante en las mallas de estudio de las carreras de la Salud y que, debido a la contingencia sanitaria y la situación regional, aún no se pueden realizar atenciones de usuarios. “Las simulaciones son fundamentales en las carreras de la salud, son súper prácticas porque nuestros estudiantes necesitan el terreno y sabemos que las condiciones del CADI lo permiten por su moderno equipamiento y espacio”, enfatizó, añadiendo que fueron las mismas carreras las que priorizaron los grupos de estudiantes que forman parte de este retorno gradual a la actividad presencial.

La profesional, además, precisó que las y los alumnos que ingresarán en este período, lo hacen de manera totalmente voluntaria, lo que no perjudicará a quienes, por razones asociadas a esta contingencia, no pudieron retornar. “Esto fue completamente voluntario. Hay un grupo de estudiantes que dada su situación personal, o están fuera de la región o viven con adultos mayores o personas de riesgo, entonces decidieron no ingresar a las actividades y eso se respeta y se coordinó por parte del Decanato porque se entiende. Entonces resaltar que estas actividades son completamente voluntarias y apuntan a darles la posibilidad a nuestros estudiantes a que vayan avanzando en sus actividades prácticas, para que no se acumulen todas para el próximo año”, aclaró.

Por último, Espinoza señaló que los espacios habilitados fueron los box de atención del primer piso, el Gimnasio de Rehabilitación y el Laboratorio de análisis del Movimiento de Kinesiología y las salas de psicomotricidad, socioterapia e integración sensorial de Terapia Ocupacional. Asimismo, dijo que, en los próximos días, podrían estar en condiciones de ingresar, igualmente, estudiantes de Medicina.