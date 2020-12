¿Cómo actuar correctamente en emergencias? Lanzan guía interactiva con consejos ante emergencias

A través de un evento online organizado por el Chile California Council, el Estado de California hizo entrega a Chile de una guía digital, gratuita y que considera una serie de consejos para saber qué hacer ante eventuales desastres naturales y emergencias que pueden suceder tanto en Chile como California por sus similitudes geográficas.

California, 16 diciembre 2020. El Estado de California entregó a Chile la «Guía de Preparación para Desastres», realizada en conjunto con la Oficina del Gobernador para Servicios de Emergencia (CalOES), con el objetivo de preparar a la población chilena ante desastres como incendios forestales, terremotos, inundaciones, cortes de energía, entre otros, en un evento organizado por el Chile California Council (CCC).



Durante el verano de este año en Estados Unidos se registraron máximos históricos de temperatura e incendios forestales de gran magnitud en California, Oregon y Washington. Lo anterior, y tomando en cuenta que Chile es geográficamente muy similar a California, hace pensar que es urgente prevenir y saber qué hacer ante este tipo de emergencias, más aún con la llegada del verano y las altas temperaturas en nuestro país.



“Combatir el impacto del calentamiento global es algo central para ambos y quizás nadie ha podido experimentar de manera más vivida los efectos en los incendios forestales como nosotros. Los incendios ocurridos en California han sido devastadores, hemos tenido más de 8.600 incendios que han quemado más de 4,1 millones de acres, 4% del terreno de California. Cinco de los incendios más grandes en la historia de California han ocurrido este año” comentó la Vicegobernadora de California Ms. Eleni Kounalakis al poner énfasis en lo destructivo que puede ser este tipo de desastres.



Durante el verano de este año en Estados Unidos se registraron máximos históricos de temperatura e incendios forestales de gran magnitud en California. Lo anterior, y tomando en cuenta que Chile es geográficamente muy similar a ese Estado, hace pensar que es urgente prevenir y saber qué hacer ante este tipo de emergencias, más aún con la llegada del verano y las altas temperaturas en nuestro país.



“Para 2021 el gobierno ha presentado el mayor presupuesto para combatir los incendios forestales. Esto es para dimensionar lo importante que esto es para Chile. Hemos construido un pacto hacia la resiliencia y reconocemos en nuestra condición única que hacen a nuestro país un laboratorio natural en donde la innovación y los logros pueden ayudar a otros países a lidiar con estos desafíos también” dijo la Subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, Ms. Carolina Validivia comentando también que la inversión para prepararse ante este tipo de catástrofes abarcará más del 1% del PIB del país para 2021, para tener un orden de magnitud.



La guía recomienda antes de la época de incendios forestales:

Haga un plan por si se queda sin electricidad. No use velas. Consiga un pañuelo o una máscara para proteger los pulmones. Revise que las mangueras de agua funcionen. Limpie las canaletas. Elimine la maleza cercana a su casa.

En consecuencias, las recomendaciones durante los incendios son:

No se quede “para ver”. ¡Váyase cuando se le diga! Retírese de las áreas con humo rápidamente. Mantenga las puertas y ventanas cerradas. Apague el aire acondicionado. Abra o quite las cortinas o persianas. Prepare a las mascotas para la evacuación (en canil).

“Aun cuando estamos separados por miles de kilómetros, California y Chile en realidad son mellizos transhemisféricos que comparten la misma posición geográfica en el mundo, y con ello una gran cantidad de oportunidades y desafíos que se comparten también. Uno de los más críticos e inmediatos que ambos estamos enfrentando son los incendios forestales” agregó la Vicegobernadora de California Ms. Eleni Kounalakis al referirse a las similitudes entre Chile y California y el valor del CCC en conectar las curvas de aprendizaje entre ambos lugares.



Consejos para prepararse y afrontar correctamente un terremoto



Todos los chilenos traen en su ADN qué hacer ante un sismo o terremoto. Al ser el país más sísmico del mundo todos deben estar preparados ante una emergencia de este tipo. La guía elaborada por la Oficina del Gobernador para Servicios de Emergencia (CalOES) y presentada hoy en un evento online por Chile California Council (CCC), organización binacional con sede en San Francisco que busca promover relaciones mutuamente beneficiosas y el intercambio de conocimientos entre ambos territorios en los sectores público y privado, entrega consejos al respecto:



¿Qué hacer antes de un terremoto?

Asegure los muebles altos a las paredes. No cuelgue nada pesado sobre una cama, un sofá o una silla. Obtenga la aplicación gratuita de MyShake para recibir alertas de terremotos. Practique ejercicios de seguridad en caso de terremoto. Aprenda cuándo cerrar el gas, el agua y cortar la electricidad.

¿Qué hacer durante un terremoto?

No se apresure a salir. Métase debajo de una mesa o escritorio. Quédese en la cama y cubra su cabeza con una almohada. Afuera, aléjese de todo lo que pueda caer. Detenga el auto y aléjese de los edificios y los árboles. Prepárese para las réplicas.

“El evento de hoy día es resultado de un compromiso amplio entre entre Chile y California, ambos queremos cuidar nuestros bosques. Principalmente queremos compartir el conocimiento de California y el cómo prepararnos para los desastres de los incendios forestales. Incendios que son cada vez más grandes y difíciles de manejar, ya que el cambio climático aumenta la probabilidad de mayor intensidad en los incendios.” comentó el presidente del Consejo Chile California al iniciar el encuentro.



Preparación transversal para desastres o emergencias



Considerando que la mayoría de los desastres son inesperados y ocurren rápidamente la recomendación es preparar una Bolsa de Emergencia con los artículos más importantes. Estos son: documentos (copias de las identificaciones y seguros, otros papeles importantes para ustedes, fotos de familiares y mascotas), dinero en efectivo (billetes pequeños de $1.000 y $5.000), mapa (marque diferentes rutas de salida de su vecindario), lista de medicamentos (haga una lista de todas las recetas médicas y otras informaciones importantes), lista de contactos.



Además, se recomienda que, de ser necesario salir, tomar la cartera o bolso, llaves, celular y cargador, radio portátil, linterna, suministros de primeros auxilios y computador portátil.



Ahora bien, en algunos desastres puede ser más seguro quedarse en casa. Y en caso de no disponer de agua para beber, para ducharse o para el baño, no tener electricidad para mantener la comida fría, o para encender una luz o cargar el teléfono, la guía recomienda preparar una Caja de Estadía. Para 3 días esta debería contener: agua (hasta 3 galones por persona, para beber y lavar), comida (alimentos que no se echen a perder y que no requieran ser cocinados), bolsas de basura (para la basura y para usarlas en un cubo para el baño).