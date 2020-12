Concurso literario convocado por la SEREMI de Salud Magallanes: a través de relatos jóvenes magallánicos expresaron sus vivencias sobre la pandemia

Se editará un libro digital con las obras de los participantes.

En el marco de las acciones programadas por la Mesa Regional de Comunicación de Riesgo-COVID 19 del Sector Salud, se realizó el pasado 23 de diciembre la premiación correspondiente al Concurso Literario “Relatos del Magallanes Joven”, cuya convocatoria comenzó a mediados de noviembre.

Dada la contingencia del coronavirus, la entrega de los premios se realizó en cada uno los hogares en el contexto de los protocolos COVID, permitiendo que tanto el SEREMI de Salud (S) Eduardo Castillo, como la Jefa de Salud Pública Vivian Garay, pudieran compartir impresiones con las jóvenes y sus familias.

Esta iniciativa, que contó con el apoyo en la difusión principalmente de la SEREMI de Educación, la Corporación de Puerto Natales, la Universidad de Magallanes y el Consejo Asesor Juvenil de Salud, logró parte de la representatividad que buscaba al recibir relatos de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams, con diversos enfoques de la pandemia expresada por los jóvenes, desde la mirada personal y territorial.

El SEREMI (s) de Salud Eduardo Castillo Vera, sobre la importancia de este concurso, explicó que “la mesa de Comunicación de Riesgo Covid-19 organizó un concurso literario que tenía como finalidad conocer la experiencia de como ellos han vivido este tiempo de pandemia. Una manera también de poder proyectar hacia el futuro cual va a ser el trabajo que vamos a realizar con ellos, cuánto les ha afectado esta circunstancia, lo que han vivido desde sus familias, desde sus realidades y sus estudios. Queremos hacer un reconocimiento a todos los que participaron en este concurso y contarles que se va a publicar un libro digital que va a incluir a todos los trabajos que participaron”. Agregó que además este tipo de iniciativa busca escuchar la voz de los jóvenes, como siempre lo ha impulsado la SEREMI de Salud a través de los concejos consultivos de salud joven presentes en las 4 provincias de la región.

El concurso tuvo dos categorías, la de adolescentes entre 10 a 19 años y jóvenes entre 20 a 29 años. Los/as ganadores/as recibieron importantes montos de dinero en libros, además de que sus relatos formen parte de una publicación digital con más de 50 relatos, que serán históricos.

En el caso de los primeros lugares de ambas categorías, respectivamente fueron obtenidos por Katalina García Vargas de INSAFA y Francisca Cortés González de Pedagogía de Lenguaje de la UMAG. Los segundos lugares fueron obtenidos por Valentina Torres Andrade del Liceo María Auxiliadora y Fernanda García Soto, Fonoaudióloga y Consejera de Salud Joven. Los terceros lugares de ambas categorías correspondieron a Paulina Villa Barría del Colegio Francés y Gonzalo Marín Castillo, Consejero de Salud Joven de Puerto Natales y Alumno de Enfermería de UMAG.

La ganadora en la categoría adolescentes, Katalina García, agradeciendo la iniciativa de la SERMI, indicó: “Me inspiró escribir porque yo me sentía un poco sola al principio, porque no podía ver a mis compañeras ni hablar con ellas de frente. Entonces quería plasmar eso en un cuento. Quería reflejar como me sentía yo al principio. Esta cuarentena no es muy entretenida porque no puedo hacer mucho, pero leer y escribir me ayudaron”, agregando que “este tipo de concursos es muy bueno porque así hay más jóvenes que pueden expresar como se sienten, y se puedan distraer con la lectura y escritura”.

En tanto, la ganadora en la categoría de jóvenes, Francisca Cortés, manifestó sobre el concurso: “Me motivó a escribir el hecho que han pasado tantas cosas en esta pandemia, cosas que quizás no todo el mundo ha vivido, o quizás, son comunes para los jóvenes universitarios. El hecho de tener sentido de pertenencia y haber perdido en cierto punto la normalidad y las cosas que hacía día a día. Básicamente mi cuento se trata de como uno extraña esas pequeñas cosas que hacia en la universidad, la rutina universitaria, de estas con tus compañeros, y que de la noche a la mañana cambia completamente. Pasar de estar en clases y compartir espacios universitarios comunes, a estar frente a una cámara, estudiando hasta quien sabe que hora. Por ejemplo, los alumnos que tienen tesina se están esforzado, y todo este tema de la investigación ha sido difícil de hacer. La voz de los jóvenes siempre va a ser importante porque somos los que tenemos el futuro en nuestras manos, especialmente los mas pequeños, y somos los que podemos sacar la voz ahora y cambiar las cosas, y hacer las cosas mucho mejores. A pesar de que estemos en pandemia, debemos entender que todos estos cambios son por algo y es importante decir las cosas y sacar lo mejor de uno”.

El concurso literario “Relatos del Magallanes Joven” dio como resultados menciones honrosas con participación destacada de adolescentes del Colegio Francés, LEUMAG, Colegio Pierre Fauré, Colegio Miguel de Cervantes, INSAFA, Escuela Villa las Nieves y Colegio Alemán de Punta Arenas. En tanto en Puerto Natales, los adolescentes fueron representados por la Escuela Santiago Bueras y el Liceo Gabriela Mistral, así también, el Liceo Donald Mc Intyre de Puerto Williams, también logro mención honrosa.