Gestionan permisos especiales para atención de micro y pequeños empresarios durante cuarentena

El ministro de Economía, Lucas Palacios, informó que está en conversaciones con las carteras del Interior y de Salud para gestionar un permiso especial para micro y pequeños empresarios, el cual tendrá como objetivo permitir su funcionamiento durante los fines de semana y festivos en el periodo que dure la fase 2.

“Hemos solicitado que en comunas con cuarentena y, en este caso, sábados, domingos y festivos, que es como opera la cuarentena en el paso 2, todos aquellos micro y pequeños comercios puedan funcionar durante la cuarentena en la medida que cuenten con ciertas condiciones sanitarias“, detalló.

El secretario de Estado sostuvo que “las ferias navideñas son la esperanza de muchas familias que no han podido generar ingresos, han pagado productos, insumos, permisos y ahora se les viene el mundo encima porque piensan que no van a poder operar. Nosotros estamos buscando las condiciones sanitarias para que no este fin de semana, sino que el próximo, puedan funcionar esas ferias navideñas”.

Santiago, 8 de diciembre de 2020 El ministro de Economía, Lucas Palacios, junto al subsecretario de Economía, Julio Pertuzé, la directora nacional de Sernatur, Andrea Wolleter, y al seremi de Economía RM, Raúl Morales, explica cómo funcionarán los distintos sectores económicos en la Región Metropolitana tras el anuncio de retroceso al Paso 2. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile