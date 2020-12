Gremios del sector turístico, hotelero y gastronómico y Alcaldes de Ultima Esperanza rechazan declaraciones del Ministro de Salud

Transversalmente, los gremios de la Provincia de Ultima Esperanza y sus alcaldes, advirtieron el gran daño que se generó al destino Natales y Torres del Paine, señalando que estos dichos perjudican de manera irreparable a una industria que hace grandes esfuerzos por mantenerse viva.



La industria turística de Magallanes expresó su sorpresa y rechazo por los dichos recientes relacionados con los viajes al sur de Chile por parte de las autoridades, confirmando la profunda falta de empatía y el desconocimiento de la realidad regional que existe en nuestro país. Por muchos meses han recurrido a canales institucionales y manifestaciones pacíficas para visibilizar su situación, sin lograr resultados ni respuestas concretas. Muchos han tenido que cerrar sus emprendimientos y despedir a sus colaboradores, otros están haciendo esfuerzos importantes para no desaparecer y en este contexto las declaraciones vienen a profundizar aún más la crisis por la que atraviesan.

La visión de los gremios

Andrés Gader, representante de la Asociación Gremial de Hostels y Afines Natales señala “es triste y lamentable ver como una figura de la envergadura pública del ministro Paris hable tan livianamente sobre los destinos de muchas personas de esta región, el turismo es una de las actividades económicas más importantes y es la base de la supervivencia de una gran parte de la población. Su inoportuna opinión no hace más que seguir demostrando que al gobierno no le importa nada más que tener números bajos, sin importarle la economía y las consecuencias que esto traiga para los habitantes de esta región.” En el mismo sentido, agregó “su falta de empatía no hace más que agravar la situación que estamos viviendo y acrecentando la incertidumbre de lo que nos depara la vida cada día, gracias a sus dichos muchos de nosotros seguimos sufriendo las pérdidas de reservas y la falta de movimiento turístico. No basta con una disculpa, acá tienen que intervenir todos los actores del gobierno y el presidente para evaluar el proceder del ministro”.

Por su parte, Ana María Díaz, Presidenta de la Asociación Gremial del Pueblo Artesanal Etherh Aike indicó “nos dejó sorprendidos porque en la reunión con el movimiento #NecesitamosTrabajar fue muy amable, muy empático. Lamentablemente hoy en día por sus dichos nos está dejando muy mal, porque al mencionar Puerto Natales o el sur sus palabras son desafortunadas, nunca nos ha ayudado, todo lo contrario, nos ha perjudicado”.



Pilar Irribarra, presidenta de la Cámara de Turismo de Última Esperanza A.G., mencionó “la extrañeza que nos producen los dichos del ministro después de estar hace pocos días sentados con él en una mesa para avanzar hacia la apertura. Desafortunadas palabras, pero quiero creer que van más orientadas al tema del eclipse en Pucón que podría ser más masivo. Nuestro turismo será lento al ser de larga distancia no tendrá esa masividad. Y por lo mismo yo les diría a los del norte que vengan con confianza a la Patagonia que estamos más que preparados con los protocolos y todas las medidas ante el COVID”.



Adriana Aguilar Lagos, vocera del movimiento #NecesitamosTrabajar enfatiza “nuevamente se aprecia una falta de sintonía, de coordinación y de conexión de las autoridades de gobierno con la problemática que afecta a todos los territorios del sur del país, ya que es incoherente anunciar la apertura del Parque Nacional Torres del Paine y luego sugerir ampliamente a la población que no visiten el sur de Chile haciendo alusión a la región de Magallanes, entre otras. Si la preocupación es la salud y el desplazamiento de las personas, entonces le pedimos a las autoridades que sean criteriosas y que dispongan de mayores recursos para poder superar rápidamente la pandemia que afecta a los sureños y que cuando podamos levantar el sector comercio minorista y el turismo representado por pequeñas empresas puedan alinear los discursos motivando a los turistas nacionales para que nos visiten”.



Opinión de los Alcaldes



Los Alcaldes de las comunas de Natales y Torres del Paine, empatizaron con los gremios, señalando que comentarios como los del Ministro de Salud no ayudan en lo absoluto, sino que perjudican el futuro del turismo en estas localidades.



Fernando Paredes, Alcalde de la comuna de Natales, manifestó que “aún cuando el cuidado de la salud y la preocupación del Ministerio de Salud por el tema sanitario de la población es fundamental, en ciudades como Natales que dependen fuertemente de la actividad del turismo, en que se han hecho importantes esfuerzos por parte de los pequeños y medianos empresarios por tratar de salir adelante ante una crisis económica, yo esperaría declaraciones que den una orientación positiva y hagan mirar con esperanzas un futuro más cercano. Espero sinceramente que en el corto plazo las autoridades de salud recapaciten y piensen medidas tendientes a compatibilizar la salud de la población con las actividades económicas que dan el sustento a las familias cada día”, concluyó.



Así mismo, tanto las declaraciones del Ministros Paris como las de la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, no fueron bien vistas por la autoridad comunal de Torres del Paine, el Alcalde Roberto Cárdenas, las consideró “desafortunadas e inconsecuentes considerando que el mismo gobierno es quien insta a la reactivación económica, en un momento tan difícil para Magallanes donde un alto número de personas y familias dependen del futuro de la actividad turística”. Agregó que “hace pocos días se abrió el Parque Nacional Torres del Paine para preparar una posible y corta temporada de turismo, sin embargo con estas declaraciones lo único que se logra es desincentivar una reactivación en nuestra provincia, en caso de que las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas, mejoren sus condiciones y salgan de cuarentena”, concluyó.