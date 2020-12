Nubosidad parcial y vientos hasta 60 kmh se pronostican parta este miércoles 30 de diciembre

El pronóstico público elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral, señala que para el día de mañana miércoles 30 de diciembre:

Punta Arenas: Nubosidad parcial variando a nublado, viento débil a normal de componente suroeste durante la madrugada de hasta 40 km/h rolando a noroeste durante la noche de hasta 60 km/h.Temperatura mínima: 4° C- Temperatura máxima 14° C.

Porvenir: Nubosidad parcial variando a nublado con chubascos débiles durante la noche, viento débil de componente suroeste durante la madrugada de hasta 40 km/h rolando a noroeste durante la tarde y la noche de hasta 50 km/h.Temperatura mínima: 4° C- Temperatura máxima 14° C.

Puerto Natales: Nublado, con chubascos débiles durante la tarde viento débil de componente noroeste durante la mañana y la tarde de hasta 40 km/h.Temperatura mínima: 3° C- Temperatura máxima 15° C.

Torres del Paine: Nublado, con chubascos débiles durante la tarde y la noche, viento débil.Temperatura mínima: 2° C- Temperatura máxima 13° C.

Puerto Williams: Nublado durante la madrugada y la noche variando a nubosidad parcial, viento débil.Temperatura mínima: 2° C – Temperatura máxima 15° C.

Laguna Blanca: Nubosidad parcial variando a nublado, con chubascos débiles durante la tarde, viento débil a normal de componente oeste durante la madrugada y la mañana de hasta 50 km/h, rolando a noroeste durante la tarde y la noche de hasta 60 km/h.Temperatura mínima: 3° C- Temperatura máxima 16° C.

Cerro Sombrero: Nubosidad parcial variando a nublado, con chubascos débiles durante la tarde, viento débil a normal de componente suroeste durante la madrugada de hasta 50 km/h, rolando a oeste de hasta 50 km/h, rolando a noroeste durante la noche de hasta 60 km/h.Temperatura mínima: 4° C- Temperatura máxima 17° C.

Villa Punta Delgada: Nubosidad parcial variando a nublado, viento débil de componente suroeste durante la madrugada y la mañana de hasta 50 km/h, rolando a oeste de hasta 50 km/h.Temperatura mínima: 5° C- Temperatura máxima 18° C.

Timaukel: Nubosidad parcial variando a nublado con chubascos débiles durante la noche, viento débil de componente oeste de hasta 50 km/h.Temperatura mínima: 4° C- Temperatura máxima 14° C.

Finalmente, el Índice de Radiación U.V., se prevé entre los 6 – 7 ALTO.

