Nuevo programa regional de Sercotec “Impulsa Turismo”, abrió su convocatoria en Magallanes: hay 200 cupos para micro y pequeñas empresas

• Este programa se creó con el objetivo de apoyar a las micro y pequeñas empresas de este rubro afectadas por la crisis económica y sanitaria que vive nuestro país.

Punta Arenas, 02 de diciembre de 2020.- Durante la mañana de hoy en una videoconferencia con agrupaciones de empresarios de turismo, la Intendenta de Magallanes, Jenniffer Rojas, la directora regional de Sercotec, María Soledad Solo de Zaldívar y la Seremi de Economía Natalia Easton, dieron a conocer el nuevo programa regional de Sercotec “Impulsa Turismo”, el que abrió su convocatoria y busca apoyar con alrededor de 200 cupos a las micro y pequeñas empresas afectadas por la crisis económica y sanitaria.

Al respecto, la directora regional de Sercotec, María Soledad Solo de Zaldívar, manifestó “desde hoy 2 hasta el día 7 de diciembre postula a nuestro programa Impulsa Turismo. Tenemos más de 500 millones de pesos, gracias a los fondos del Gobierno Regional que están destinados para el rubro del sector turismo. Para postular debes ingresar a nuestra página web www.sercotec.cl y si tienes alguna duda o consulta llámanos a nuestro call center 232425000 anexo 12. ¡Te esperamos!”.

Por su parte, la Intendenta de Magallanes, Jenniffer Rojas, señaló “porque las pymes son el Motor de nuestra economía y necesitamos reactivarlas, en especial un sector que ha sido muy afectado, el turismo. Es por eso, que hoy día los invito a postular a Impulsa Turismo, podremos beneficiar a más de 200 empresas de este rubro y las postulaciones están desde el día de hoy en www.sercotec.cl”.

Algunos de los requisitos para postular son: ser empresa, persona natural y/o jurídica, pertenecientes al rubro turístico, con iniciación de actividades en primera categoría, hasta el 31 de octubre de 2019 y estar vigente al inicio de la convocatoria. Además, las empresas deberán contar con ventas netas acumuladas mayores a 0 (cero) e inferiores o iguales a 15.000 UF, entre noviembre 2019 y octubre 2020. Asimismo, deben tener domicilio comercial en la región de Magallanes y no podrán postular beneficiarios de los programas Reactívate 2020. Señalar que para participar en esta convocatoria las empresas deben haber tenido una disminución de ventas.

Al postular es necesario destacar que las empresas deberán enviar la Carpeta Tributaria para Solicitar Créditos completa, en formato pdf. Esta carpeta será el único medio de verificación aceptado, la cual, se descarga del sitio web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl. Quien no adjunte este documento quedará automáticamente fuera de la convocatoria.

Destacar que este programa es financiado por el Gobierno Regional a través del Fondo de Desarrollo de Magallanes, Fondema y ejecutado por el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.

Señalar que la convocatoria estará abierta desde hoy 2 hasta el lunes 7 de diciembre a las 15:00 horas en la página web www.sercotec.cl, donde podrán descargar las bases y postular.

Visita a beneficiarios de turismo

Como parte de las actividades para difundir el programa Impulsa Turismo que lanzaron durante la mañana de hoy las autoridades, la directora de Sercotec, María Soledad Solo de Zaldívar junto a la Intendenta Regional de Magallanes, Jenniffer Rojas, visitaron en la tarde a beneficiarios de programas de Sercotec que son del rubro turismo.

El primero de ellos, fue Mariano Soto, dueño del restaurante “Dónde Mariano”, que comentó los beneficios de adjudicarse un programa de Sercotec e invitó al rubro de turismo a postular. “Nosotros postulamos al proyecto del cual fuimos beneficiario y de ahí pudimos hacer uso de los recursos y poder reinventarnos con el tema del delivery y gracias a eso apalear los gastos. Yo creo que deben postular porque la ayuda llega y todo ayuda”.

Luego fue el turno de Evelyn Skirving, quien tiene un hostal en calle Colón 130, el cual tiene el nombre de “Hostal Buena Vista Spa”. Ella nos cuenta que gracias a los recursos de Sercotec ha podido salir adelante e ir “La verdad que Sercotec ha sido una de las grandes ayuda dentro de mi programa de emprendimiento porque con ello he podido habilitar muchas partes de mi hostal. Al igual que con esto de la pandemia, me ha ayudado a habilitar todo lo que es la parte digital y la información que requieren las personas para el cuidado en el hostal. La verdad es que aconsejo mucho a las personas a que puedan postular, porque la ayuda siempre llega y es importante de que lo puedan saber, porque se puede contar con esta plataforma de ayuda y lo recomiendo a todos para que sigan a Sercotec”.

Por último, las autoridades visitaron a Eduardo Moraga, quien tiene un micro empresa de transporte turismo y comentó que “fue para mí una gran sorpresa, fue cuando se inició esta pandemia, nos vimos bien afectados porque fue un golpe duro, de tener un trabajo estable a caer a 0 en menos de 20 días. Cuando vi esta postulación en internet postulamos junto a mi hijo y tuvimos la suerte de salir beneficiado con este proyecto que me ayudó bastante porque me ha permitido mantener mis dos vehículos. Invito a todos los colegas que trabajamos en este rubro, no es difícil postular y la verdad es que ayuda mucho”.

¿Qué financia el fondo concursable Impulsa Turismo?

• Activos Fijos, tangibles e intangibles.

• Capital de trabajo, tales como: materias primas y materiales, mercadería, financiar arriendos, sueldos, pago de consumos básicos y cuotas de crédito

• Gastos en promoción, publicidad y difusión.

Además, se podrá financiar la adquisición de materiales necesarios para implementar protocolos sanitarios ante el Covid-19.

Financia hasta $ 2.500.000.- (dos millones quinientos mil pesos).

¿En qué consiste?

Es un programa que busca apoyar a los Micro y Pequeñas Empresas del sector turismo con ventas netas mayores a 0 (cero) e inferiores o iguales a 15.000 UF al año, que hayan presentado una disminución de ventas producto de la emergencia sanitaria y que tengan inicio de actividades hasta el 31 de octubre de 2019.

Es importante destacar, que el programa cuenta con 500 millones de pesos y 200 cupos aproximados.