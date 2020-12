Organizaciones gremiales y ciudadanas de Puerto Natales solicitan suspender consulta para nuevo Plano Regulador de la comuna

Hemos recibido la siguiente declaración pública:

«Debido a que la actual consulta ciudadana para el nuevo Plan Regulador de Puerto Natales carece de procedimientos claramente establecidos, de transparencia y de garantías de participación, las organizaciones firmantes solicitamos la suspensión de este proceso hasta que se resuelvan los temas que a continuación exponemos.

El día 07 de Diciembre de 2020 mediante inserto de prensa se ha convocado, por parte del MINVU y la Municipalidad de Natales, a la Participación Ciudadana para la Actualización, Prosecución y Tramitación del Nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) e Informe Ambiental, y que legalmente se extenderá por 30 días hábiles.

Quienes suscriben, planteamos lo siguiente:

El proceso de Participación Ciudadana es una instancia regulada por ley, entre otros, para:

1- Asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. 2- Mandatar a la función pública a ser ejercida con transparencia. 3- Abarcar las características singulares de cada comuna, para una efectiva participación de la ciudadanía local considerando, también, a las organizaciones de la sociedad civil existentes en el territorio comunal.

Declaramos:

-Nos parece que el actual proceso de Participación Ciudadana que se está llevando a cabo por parte de la Municipalidad, y que debe considerar audiencias públicas y exposiciones a la comunidad, no está resguardando el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en el proceso, pues, aún no se conoce las instancias de participación ciudadana vía remota que debe impulsar la Municipalidad dado el actual contexto de pandemia.

-Esta Participación Ciudadana en contexto de pandemia debe estar sustentada, en el análisis actual de la realidad local por parte del municipio, y debe estar regulada por la Ordenanza Local de Participación Ciudadana Municipal, actualizada específicamente para la presente eventualidad, donde se expliciten los medios tecnológicos que se consideraran, los mecanismos idóneos de registro electrónico de consultas, la debida y oportuna promoción del nuevo PRC en barrios y espacios públicos, así como, la aprobación por mayoría absoluta del Consejo Municipal de estas medidas en beneficio de una participación amplia e informada (Dictamen N° 10.084, 17 Junio 2020, Contraloría General de la Republica)

-La transparencia, publicidad y masividad en la difusión y ejecución de las actividades de Participación Ciudadana para el nuevo PRC, no se está dando por parte del municipio al no haber afiches en los principales espacios públicos, ni cartas de invitación a las agrupaciones ciudadanas, como tampoco un cronograma, que considere plazos adecuados que aseguren una interlocución y

deliberación efectiva y oportuna, para los vecinos y vecinas afectados por la formulación de este nuevo Plan Regulador Comunal que busca normar la comuna por los siguientes 30 años.

Dado lo anterior, las siguientes instituciones firmantes solicitamos suspender el actual proceso de Participación Ciudadana hasta que no se presente la actualización de la Ordenanza Local de Participación Ciudadana Municipal, que incorpore modalidades de participación ciudadana digital, un cronograma de participación y se dé cuenta de las medidas excepcionales adoptadas para este proceso en el actual contexto de pandemia.

Asociación de Yoga, Salud y Cultura (patagOM LILA)

Junta Vecinal N° 30 Dumestre

Fundación Lenga

Agrupación Ciudadana de Última Esperanza (ACUE)

Cámara de Operadores Turísticos y Agencias Locales (COTA)

Pueblo Artesanal Etherh Aike

Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Natales

Asociación gremial de emprendedoras y empresarias Mujeres Patagonas

Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC Magallanes)

Alerta Isla Riesco

FIMA

Asociación Gremial de Guías Turísticos Locales de Puerto Natales

Unión Comunal Junta de Vecinos de Puerto Natales

Asociación de Hostels y Afines Natales (AGHYAN) .»