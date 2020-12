Pide coordinación del Ejecutivo para dar curso a la propuesta: Senador Carlos Bianchi reiteró petición urgente de un Delegado Presidencial para Magallanes ante catastrófica situación derivada del coronavirus

A través de un oficio despachado desde la mesa del Senado, el senador de magallanes Carlos Bianchi reiteró la urgente necesidad que el Gobierno y particular el Presidente Piñera acceda a nombrar un Delegado Presidencial para la situación que vive Magallanes producto de la prolongada cuarentena por el Covid-19.

En lo particular, Bianchi, solicitó al Presidente de la República, Sebastián Piñera E. y a los señores Ministro de Interior; de Salud y de Economía coordinarse y recoger una propuesta de la concejala Verónica Aguilar de la Comuna de Punta Arenas y procedan con prontitud el nombramiento de un Delegado Presidencial con amplias facultades para hacer frente a la delicada y grave situación que por meses están enfrentando los habitantes de la Región de Magallanes y que a la fecha los mantiene en Cuarentena a Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

Los numerosos contagios por Covid mostraron una sostenida alza en la tasa de positividad (sobre el 25 %), la que si bien ha bajó, ésta sigue sobre el 10 y 12 % diario y las tardías respuestas del Gobierno Regional han desatado en nuestra región, un estrés entre los habitantes cuya desconfianza ha crecido generando, descontento y preocupación, dando paso a varios movimientos ciudadanos y manifestaciones que han ido en crecida.

No solo preocupa el colapso del sistema hospitalario, sino que también la crisis social y económica que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras de la región.

El Ministerio de Salud ha reiterado el llamado al autocuidado, sin embargo, la movilidad no baja pues son miles de familias que han visto afectados sus fuentes laborales, generando además un aumento en enfermedades psicológicas, al temor del contagio, se suma el temor del hambre, la cesantía y la pobreza.

“Se requiere con prioridad hagan uso de sus atribuciones y S.E. tenga a bien designar un “Delegado Presidencial”, tal como lo representamos en una misiva dirigida al Presidente Piñera con fecha 07 de octubre del presente año, para nuestra región, el estado de catástrofe en el que nos encontramos hace pensar que no existe otra salida, es por ello que tenemos la convicción que un Delegado Presidencial, podrá contar con las atribuciones necesarias para destrabar recursos, generar acciones que permitan enfrentar la crisis sanitaria y hoy también la económica para así facilitar el trabajo que han pretendido concretar, hasta el momento sin éxito, las autoridades regionales.” Dijo Bianchi

En ese contexto se le permitirá concentrarse en hacer efectivas las medidas que se dispongan, estando en terreno, analizando la situación de miles de familias afectadas y por cierto Mipymes, evitando mayores daños colaterales.

“Vemos con preocupación la falta de medidas efectivas, y las familias de Magallanes no pueden esperar más, la situación sigue siendo grave, la emergencia y urgencia de atención es real por lo que se requiere de su máxima atención con este territorio austral.” Concluyó el senador de Magallanes.

