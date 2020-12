Primarias legales: un mecanismo que llegó para quedarse – Eliecer Bahamondez – Opinión

El 29 de noviembre recién pasado más de 6000 magallánicas y magallánicos concurrieron a las urnas para elegir el candidato a Gobernador Regional de Unidad Constituyente (coalición conformada por la DC, PS, PR, PPD, P Progresista y Ciudadanos). Lo hicieron en medio de la Cuarentena, con las restricciones que ello implica, con nula gestión y convocatoria por parte del Gobierno y con un rol bastante pasivo del SERVEL. Sumado al desconocimiento que en importantes sectores de la población existen sobre la significancia de la elección que el país vivirá en abril próximo, sobre el rol, atribuciones y presupuesto que tendrá la próxima autoridad regional.

Tema no menor si consideramos que el Gobernador Regional entre otras funciones va a tener que: formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos, someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones; someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional; promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales.

En este escenario, Jorge Flies obtuvo un triunfo inapelable con el 68% de los votos y encaminándose a paso firme a transformarse en el próximo Gobernador Regional. A partir de su triunfo, las barras bravas del rechazo de octubre pasado y los sectores más conservadores de la derecha regional salieron a criticar la representatividad de dicha cita democrática y a compararla malintencionadamente con el plebiscito constitucional. No existe comparación posible entre ambos eventos dado el carácter universal de uno y el otro solo restringido al mundo militante e independiente de los convocados por la coalición Unidad Constituyente.

Si comparamos como corresponde entre eventos similares, el año 2012 se realizó la primera Primaria para elegir candidato a alcalde participaron alrededor de 8.500 habitantes de la comuna de Punta Arenas, el año 2016 se desarrolló una consulta ciudadana en la que participaron más de 5.000 habitantes de la comuna de Punta Arenas. En ambos eventos nuestra región se encontraba en plena normalidad sanitaria, no existía ningún tipo de restricción y existió profusa propaganda en los medios y sobre todo lo que es clave en estos procesos, un amplio despliegue territorial de los candidatos. Nada comparado con la comunicación vía online que se ha transformado en la normalidad de los tiempos de Pandemia.

Por otro lado, resulta paradójico el interés de los representantes del mal gobierno de cuestionar la participación, siendo que a pocos meses del proceso eleccionario, aún no son capaces de arribar a acuerdo sobre su candidato o candidata, siendo que es tan simple como convocar una Video Conferencia para que entre los tres o cuatro timoneles se pongan de acuerdo, lo que representa la práctica más rechazada por la ciudadanía para nominar los candidatos a cargos de representación popular.

Qué duda cabe que más de 6.000 ciudadanas y ciudadanos eligiendo son más representativos que cuatro electores, que significado más profundamente democrático, republicano y central en el ejercicio de la participación es que el colectivo pueda con su voto elegir a sus representantes, como no va a ser relevante que los habitantes de Puerto Edén, Cabo de Hornos, Río Verde y las otras comunas de nuestra región concurran con su voto a manifestar su opinión y hacer ejercicio de la soberanía popular.

Que pueden entender de democracia los que nunca la han practicado, los que siempre han optado por restringirla, para ellos sobre todos van dirigidas estás palabras: Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. (Abraham Lincoln)

ELIECER BAHAMONDEZ MANSILLA

COLECTIVO VANGUARDIA COMUNITARIA.