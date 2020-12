Senador Carlos Bianchi solicitó al Ministerio de Hacienda que Tesorería de la República postergue cobros y evalúe adversas condiciones económicas de los contribuyentes

Producto de la emergencia sanitaria que afecta al país.





Este miércoles el senador de Magallanes, Carlos Bianchi, solicitó vía oficio al Ministro de Hacienda disponer de nuevas medidas que faciliten y/o se postergue el cobro de deudas fiscales de diversos contribuyentes que se han visto seriamente afectados por la pandemia Covid-19.

En particular, dijo Bianchi, en la región de Magallanes, que está aún en cuarentena, las y los emprendedores desde marzo del presente año no han podido continuar con sus trabajos y han caído en deudas tributarias, es así como a partir del mes de Noviembre la Tesorería General de la República ha concretado una ofensiva de contactando a los deudores ofreciendo una “Ayuda” que se traduce en pagar el 3% de la deuda al contado y 24 cuotas el monto restante.

“Difícilmente se podrá dar cumplimiento a esta ‘oferta’ aquellas personas y familias que no han podido generar ingreso alguno, a tal punto que están morosos ante el fisco, en este caso no se está requiriendo condonación alguna, sino que se pueda posponer los cobros hasta que se puedan retornar labores económicas.” Afirmó el legislador

Particular preocupación existe en adultos mayores que están morosos por cuanto se les informa que la deuda fiscal está en proceso de demanda judicial y en casos ya ha pasado a ordenes de embargo, lo que conlleva además mayor presión psicológica a la ya complicada situación que viven, tal es uno de los casos donde una familia que se dedicaba a la banquetería quebró y a ello se suma llevar el tratamiento de un cáncer de una de sus integrantes.

Bianchi explicó que “De acuerdo a la información que nos han sido proporcionado, una deuda neta de impuesto del orden de los $8.000.000 con multas e interés ya llega a los $14.00.000, cifra que simulando el crédito en un banco, sale más a cuenta solicitarlo a una entidad financiera sin embargo, con 9 meses sin actividades resulta imposible dar cumplimientos.”

En lo medular se solicitó que el Ministerio de Hacienda, pueda acoger la propuesta de postergar los cobros y evaluar las adversas condiciones económicas que están enfrentando los contribuyentes producto de la emergencia sanitaria que afecta al país, concluyó el senador de Magallanes.