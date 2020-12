Seremi de Salud Magallanes informa nuevas disposiciones para traslados interprovinciales e ingreso a la región.

Desde el sábado 12 de diciembre comenzaron a regir para la región de Magallanes y la Antártica Chilena nuevas disposiciones relacionadas con el ingreso a la región y desplazamiento interprovinciales.

En ese sentido, el Seremi de Salud (s) Eduardo Castillo señaló que las nuevas disposiciones tienen como fin facilitar el trayecto entre provincias y hacer un uso eficiente de las jornadas de búsqueda activa de casos, instancias que van dirigidas a personas asintomáticas.

Para el ingreso a la región las personas deberán presentar un examen PCR negativo para Covid-19, tomada en un plazo no superior a 72 horas previas a su ingreso, desde la toma de muestra. Además de portar pasaporte sanitario con vigencia de 24 horas, el cual se puede obtener ingresando a www.c19.cl

Todas las personas que acrediten ser residentes de Magallanes, ya sean chilenos o extranjeros podrán ingresar sin examen de PCR, sin embargo deberán dar inicio a una cuarentena de 14 días, que puede ser interrumpida ingresando una PCR negativa al sitio web seremisaludmagallanes.cl/barrera/. Para tal efecto, la persona residente que cumple con cuarentena preventiva, no puede salir del hogar por lo que el examen PCR debe ser realizado en domicilio a través de laboratorio particular.

En tanto, las personas que fueron COVID-19 positivo, no se les solicitará resultado de PCR por tres meses, debiendo presentar el certificado de aislamiento que entrega la Autoridad Sanitaria.

Al respecto la autoridad sanitaria enfatizó que: “El ingreso a la región de Magallanes en fase 1 ó 2 , debe responder a una de las siguientes causales: retorno residencia o mudanza, tratamientos médicos, trámites funerarios , trabajos esenciales o casos especiales autorizados por la SEREMI de Salud Magallanes a través del portal seremisaludmagallanes.cl/barrera”.

Agregando que con respecto a los turistas, “estos podrán ingresar a la región si provienen de una comuna de fase 3 y se dirigen a una comuna de fase 3, o fases superiores. Para esto, debe presentar una PCR negativa para el ingreso y pasaporte sanitario”.

Cabe señalar que los turistas no pueden ingresar a ninguna comuna en fase 1 ó 2, pudiendo cargar combustible, “pero no circular por localidad en cuarentena o en transición”.

Desplazamientos interprovinciales

Con respecto a los desplazamientos interprovinciales, desde el sábado pasado, dejó de regir la solicitud de PCR y antígeno para traspasar barreras o cordones sanitarios entre provincias de la región, como tampoco será exigible el cumplimiento de cuarentena preventiva por desplazamiento.

No obstante, seguirá siendo requisito para cruzar estos controles sanitarios las seis causales mencionadas anteriormente y especificadas en plataforma de barreras sanitarias.

En tanto, lo que respecta a funciones esenciales se exigirá según corresponda:

-Permiso único colectivo o individual, que se obtiene en comisaria virtual o en dependencias de carabineros.

-Contrato de trabajo o documento institucional que acrediten vínculo laboral.

– Autorización de la autoridad sanitaria.

– En caso de funcionarios públicos Cédula de Identidad, Cometido funcional y credencial del funcionario

– Pasaporte Sanitario que se obtiene (www.c19.cl)

Para más consultas se puede ingresar un ticket en página web haciendo click en el link barreras.

Finalmente, el Seremi (s) Eduardo Castillo reiteró que: “No olvide que en cualquier fase en que nos encontremos siempre debe usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de manos o uso de alcohol gel. No olvidemos que la situación epidemiológica de la región no puede ser tomada aún con relajamiento porque todos los días tenemos casos nuevos, la positividad es aún alta y aún tenemos dificultades con la trazabilidad de los casos positivos que no entregan información de todos sus contactos estrechos”.