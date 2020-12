SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones y Municipalidad de Punta Arenas presentan circuito para obtención de Licencia Clase C

* Las nuevas exigencias comenzaron a regir el sábado 12 de diciembre en todo el país. Los postulantes deberán demostrar su capacidad de manejar el vehículo con el motor detenido y en movimiento. Además, deben tener la habilidad de realizar curvas y hacer zigzag entre conos.



Punta Arenas, jueves 17 de diciembre 2020. – El seremi de Transportes y Telecomunicaciones Marco Mella junto al director del Departamento Municipal de Tránsito Marcel Bermúdez presentaron en terreno un ejemplo del circuito del nuevo examen práctico de motos, que deberán realizar quienes quieran obtener la Licencia Clase C.



El nuevo test aumenta los niveles de exigencia al momento de maniobrar la motocicleta. Ahora los postulantes, además de rendir el examen teórico deberán pasar por pruebas que permitan demostrar su capacidad para conducir este tipo de vehículos.



Mella, destacó que el circuito y las habilidades las exigidas se trabajaron en conjunto con las asociaciones de motociclistas a nivel nacional. “Ellos hicieron un valioso aporte desde su experiencia, que desde el ministerio y Conaset recogimos y ha quedado plasmado tanto en las preguntas del examen teórico, como en este nuevo examen práctico”. Agregó que el espíritu de este cambio es disminuir los accidentes que involucran a motociclistas y aumentar la seguridad de todos los usuarios en las vías. Para ello, el ministerio se encuentra en una campaña impulsada por Conaset para incentivar la obtención de este tipo de licencia de conducir.



“Esta norma nace por la cantidad de accidentes, lesionados y fallecidos que tenemos donde se han visto involucrados motociclistas. Los cambios vienen a regularizar y aumentar la seguridad para quienes obtienen licencia Clase C”, expresó por su parte Bermúdez. Agregó que en esta región tenemos una gran cantidad de motos en la región, pero cuyos conductores no han regularizado su licencia “sacamos de 3 a 4 mensuales, lo que es muy poco comparado con el parque que tenemos de motocicletas”. Hizo un llamado a los usuarios de estos vehículos a que regularicen su licencia.



En los últimos 10 años, en Chile han fallecido 1.280 motociclistas y cerca de 50.000 tuvieron alguna lesión. Sólo en 2019, hubo 7.170 siniestros de tránsito relacionados a motos a nivel nacional, en los cuales 174 personas fallecieron y 5.733 resultaron con lesiones.



La actividad fue acompañada por los integrantes de “La Guarida”, agrupación de motoqueros de Magallanes que ofrece clínicas gratuitas a quienes han elegido este modo de transporte. Salvador Harambour, comentó que en apariencia no es difícil conducir una moto “sin contratiempos y en línea recta no se presentas muchas dificultades”, pero que frente a un imprevisto “hay que saber virar, hay que saber frenar y si no lo has practicado antes, estás en problemas”. Por eso hizo el llamado a las y los interesados a realizar esta práctica y obtener la licencia de conducir, poniendo al servicio de los más nóveles conductores la experiencia de los más avezados.

Nuevo examen, nuevo circuito

El examen teórico para clase C se compone de 35 preguntas, tres de las cuales son de doble puntuación. Por lo tanto, el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. En la página web de Conaset se encuentra el material oficial de estudio: http://mejoresconductores.conaset.cl/



El nuevo examen práctico para obtener Licencia Clase C consta de tres etapas: la primera es una maniobra con motor apagado sin tiempo, la segunda con motor encendido sin tiempo y la tercera con motor prendido con un límite de 35 segundos para realizarlo.



El test de praxis debe realizarse en un circuito cerrado de 70 metros de largo por 7 metros de ancho, en el cual el postulante deberá realizar maniobras que determinarán sus conocimientos en la conducción de los vehículos que requieren licencia Clase C.



La evaluación consistirá en dos etapas, cada una con distintas maniobras.



Motor apagado: se verificará que el postulante conoce los elementos del vehículo, el uso de casco y desplazamiento del vehículo, a través de las siguientes maniobras:

Identificación de documentos del vehículo.

Uso correcto del casco, identificación y activación de luces, bocina, señalizadores y frenos.

Desplazamiento junto con el vehículo en línea recta.

Desplazamiento junto con el vehículo en curva, evitando un obstáculo.

Desplazamiento junto con el vehículo en línea recta y estacionar el vehículo sobre su soporte.

Motor encendido: el postulante deberá realizar las distintas maniobras que la normativa específica, entre ellas:

Realizar zigzag entre conos, desplazamiento en trayectoria curva formando figura de ocho.

Describir curvas y contra curvas sucesivas, circular en una franja recta en espacio reducido.

Frenado progresivo y detención en lugar establecido.

Circular en trayectoria recta evitando un obstáculo.

Describir una curva cerrada.

Circular en trayectoria recta, frenado progresivo y detención en lugar establecido.

El examen se calificará contabilizando la acumulación de errores que el postulante cometa, de la misma forma que el examen práctico Clase B (para vehículos motorizados de tres o cuatro ruedas para transporte particular (automóviles, camionetas, furgones, furgonetas, etc.), habiendo errores reprobatorios, graves y leves.