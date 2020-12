Seremi de Transportes y Carabineros llaman a prevenir accidentes de tránsito

En diciembre se presume una mayor circulación tanto vehicular como peatonal, por lo que se hizo un llamado a las personas que deben salir de casa, a hacerlo con los debidos permisos entregados por Comisaría Virtual y a extremar las precauciones respetando las señales de tránsito.

El último mes del año encuentra a Punta Arenas con nuevos semáforos, cambio de señales de tránsito por temporada estival y un presunto aumento de flujo peatonal y vehicular por la apertura del comercio en el centro de la ciudad.

Es por ello que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Marco Mella y el Prefecto de Carabineros Coronel Rodrigo Alvarez realizaron un llamado a la comunidad para maximizar la precaución en la vía pública y así evitar un aumento en los siniestros en el tránsito.

“Si están obligadas a salir de casa, junto con los debidos permisos de desplazamiento entregados por Comisaría Virtual, se recomienda que las personas circulen con todas las medidas preventivas necesarias para evitar contactos estrechos. A ello, sumamos el llamado a extremar la precaución por parte de peatones, automovilistas y ciclistas, para evitar los siniestros de tránsito que siempre son peligrosos y pueden dejar lamentables consecuencias”, señaló el secretario regional Marco Mella.

Por su parte el Coronel Alvarez expresó que “si bien presentamos como región una disminución del 42% en los siniestros de tránsito comparando entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019 y 2020, los 558 accidentes ocurridos durante ese período de este año demuestran que no debemos bajar la guardia en materia de prevención, reiterando el llamado a las personas a conducir atentos a las condiciones del tránsito y respetando siempre las normas”.

Lo que dicen las estadísticas

Según la información entregada por Carabineros de Chile, durante los 10 primeros meses del 2019 se registraron 949 siniestros viales de diversa consideración. En el mismo periodo del 2020 la cifra desciende a 558 lo que representa un 42% menos.

Las víctimas fatales también han disminuido. En 2019 fueron 18 en este periodo y sólo 7 hasta el 31 de octubre de 2020. “Cifra que esperamos que no varíe”, comentó el Prefecto de Carabineros.

En cuanto a las causas, sigue liderando la lista de colisiones, choques y atropellos el no estar atento a las condiciones del tránsito, seguido de las conducciones en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. El llamado es tanto a los automovilistas, ciclistas como peatones, a maximizar la atención al circular por las vías de la capital regional, así como al trasladarse por carreteras. Y a adoptar una cultura de “convivencia de modos”, donde todos los actores involucrados en la movilidad adopten una actitud de respeto no solo a las normas, si no finalmente a las personas.