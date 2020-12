Una negocio por US$ 500 millones de dólares: la licitación del nuevo Sistema de Identificación, documentos de identidad y viaje del Registro Civil

Todos se quieren quedar con un negocio que podría llegar a representar casi US$ 500 millones. El próximo 26 de enero vence el plazo para presentar ofertas para quedarse con la licitación del nuevo Sistema de Identificación, documentos de identidad y viaje del Registro Civil. Es considerado uno de los botines del Estado y hace meses que hay una batalla de lobby sin cuartel para quedarse con el contrato.

El contrato actual lo tiene la empresa francesa Idemia (ex Morpho) y le gustaría mantenerlo. El gran actor chileno en esa industria es Sonda, que tenía ese contrato antes de Idemia y quiere volver a tenerlo. En esta licitación trabaja con la francesa : Thales. Los otros interesados son Veridos y Mulbahuer (Alemania), Indra (India) y Aisino (China).

Fuentes que conocen la interna del proceso dicen que el proceso está plagado de “cosas extrañas”. Dos de los participantes dicen que el Registro Civil parece estar actuando de una manera que favorecería a algunos y complicaría a otros. Y apuntan a Sonda/Thales, la empresa controlada por el empresario Andrés Navarro, muy cercano al Presidente Sebastián Piñera. Algunas fuentes afirman que la sorpresiva salida en octubre del director del Servicio, Jorge Álvarez, está vinculada a los problemas con la licitación. La mayoría de los interesados ha contratado, sin hacer mucho ruido, la ayuda de reconocidos lobbistas y asesores estratégicos.

Los plazos. Hace 10 días se publicaron las más de 3.000 respuestas a las consultas que fueron recibidas para la licitación, que implica un nuevo modelo. Oficialmente el Registro Civil se dio plazo hasta finales de enero para que se presenten las ofertas y emitió una resolución, diciendo que podría introducir “eventuales modificaciones a las bases de licitación”. En la industria dicen que esto es un reconocimiento de que las bases originales de la licitación no fueron diseñadas con todo el rigor necesario.

Las críticas al proceso. En la industria dicen que las bases favorecen el precio versus la calidad. Entre los interesados dicen que las respuestas que dió el Registro Civil (RC) hace 10 días tampoco resuelven las grandes dudas que se han generado. Una de las decisiones más cuestionadas es por qué se decidió reducir los requisitos de calidad. En la licitación la relación calidad/precio cae de 65%/35% a 50%/50%. Fuentes conocedoras del proceso advierten que la falta de una buena evaluación técnica terminará generando riesgos y que los documentos terminen siendo menos seguros. También critican debilidades técnicas en los equipos del RC encargados del proceso.

La posición del Registro Civil. Explica que el nuevo modelo permitirá bajar los costos de la licitación en aproximadamente US$ 200 millones. Busca separar los módulos y dejar los que son propios del negocio de identificación a la empresa, como la fabricación de documentos. Lo relacionado con tareas de apoyo, como infraestructura, plataformas y equipos computacionales, quedarían en manos del RC. Al menos 3 de los participantes en el proceso aseguran que el organismo no tiene las capacidades para tomar esta responsabilidad.

El polémico informe de la consultora El Trébol. Es una consultora a la que el RC le pidió una auditoría. CIPER reveló hace unas semanas que el informe de 169 páginas es la base que usa el organismo para argumentar que Idemia (ex Morpho), la empresa que tiene el actual contrato, no ha cumplido algunas de las reglas establecidas en las bases de la anterior licitación. El informe también hace eco de algunas acusaciones en contra del incumbente, de que hay información que no se ha transparentado respecto de las reglas del negocio y solo las maneja el actual proveedor.

Fuentes conocedoras del proceso y al interior del Registro Civil, cuestionan el trabajo de la consultora. Dicen que se les obligó a contratar a la empresa, que no tenía experiencia previa y que el equipo lo formaron un par de meses antes de que se les contratara para hacer el informe. La Contraloría está tomando cartas en el asunto y no solo respecto de este informe, sino que está mirando todo el proceso.

Bennett fue director del Registro Civil durante la dictadura y se le relaciona con Sonda. Fue ejecutivo y accionista. En 2013 surgió una polémica por sus vínculos con Acepta.com, la empresa que ganó una millonaria licitación para implementar el servicio “Libro de Clases Electrónico”, cuyo controlador es Sonda. Antes fue director subrogante del Instituto de Previsión Social (IPS) por casi un año, entre julio de 2010 y agosto de 2011. Es cercano al ex subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, y a Evelyn Matthei. Bennett aparece copiado en varios correos electrónicos internos del Registro Civil en que diferentes funcionarios discuten la licitación. Una fuente al interior del RC afirma que fue Bennett el que recomendó a la consultora El Trébol. “Todo lo importante que estábamos organizando nos pedían informalmente desde arriba (Ministerio de Justicia) que lo evaluara Bennett”, dice una fuente al interior del RC.

Fuente: El Semanal, El Mostrador.