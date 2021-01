165 trabajadores de la Salud (UTI-UCI) de Magallanes reciben 2a dosis de vacuna contra el covid-19

En el marco de la campaña “Yo me Vacuno”, se espera que hasta junio de este año 15 millones de personas estén vacunadas en Chile.

Con esta segunda dosis completan su esquema de vacunación.

Esta mañana en el Hospital Clínico de Magallanes se realizó la actividad de administración de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 para los tres funcionarios que iniciaron este proceso en la región el pasado 25 de diciembre. Se trata de la TENS Vanesa Santibáñez, el Dr. Marcelo Montaner y la TENS Cristina González.

Ellos forman parte de los 165 funcionarios de UCI y UTI de la región que recibieron la segunda dosis de esta vacuna, de acuerdo con el siguiente detalle: 115 del Hospital Clínico de Magallanes, 20 del Hospital de Puerto Natales, 20 de Clínica Red Salud Magallanes y 10 de Hospital de las FF.AA. Con esta segunda dosis, estos funcionarios completan su esquema de vacunación.

El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó: “Es el inicio del proceso de vacunación que se va a extender por los próximos seis meses en el resto del país y la región. Lo que a continuación viene es la vacunación del resto de personal de salud, tanto de atención primaria y secundaria, adultos mayores institucionalizados, es decir, los que se encuentran en Eleam junto con los funcionarios que trabajan en estos lugares, el resto de los adultos mayores, pacientes crónicos e instituciones que trabajan en la lucha con la pandemia. La propuesta es tener 15 millones de personas vacunadas de aquí a junio. Queremos invitar a todos a hacer un acto solidario y participar de los procesos de vacunación. No solo significan la protección de sí mismo y del entorno y la familia, sino la búsqueda de una protección comunitario. Agradecemos especialmente en estos tres funcionarios, el trabajo incansable que ha tenido todo el personal de salud. Invitamos a la conciencia de la comunidad, pensando en ellos en el esfuerzo que han hecho ellos y sus familias, a mantener las medidas de autocuidado y prevención”.

En representación de la Intendenta de Magallanes, la SEREMI de Gobierno, Alejandra Muñoz, manifestó que “estamos muy satisfechos de poder participar en esta instancia en la cual se termina un proceso. Los primeros funcionarios que fueron vacunados hoy reciben su segunda dosis. Esperando que gracias a los convenios realizados por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera todas las dosis de vacunas comprometidas lleguen a la región. Tenemos compromisos con Pfizer y otros laboratorios para que toda la población magallánica este asegurado en este proceso de vacunación. Llamar a la solidaridad y generosidad. A ser partícipe de este proceso cuando comience, es voluntario y gratuito para la población objetivo. Por lo tanto, necesitamos que la mayor parte de esta población sea garante de este proceso y que participe activamente para que podamos prevenir la expansión de esta pandemia”.

A su vez, el Director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, explicó que “esta segunda dosis es el complemento de la primera vacunación que se hizo el 25 de diciembre a todos los funcionarios de la Unidad de Pacientes Críticos, UCI y UTI, tanto del Hospital Clínico de Punta Arenas, como para el Hospital de Natales, más el Hospital Naval y la Clínica Magallanes, esto nos permite completar el ciclo y nos da el pase para iniciar la segunda fase, que involucra la llegada de más vacunas para continuar con la vacunación de los funcionarios de salud, tanto de atención secundaria de los hospitales como primaria. Así que es un gran trabajo que con este hito estamos iniciando”.

La primera persona inoculada en la región con la vacuna contra el Covid-19, la TENS del Hospital Clínico de Magallanes, Vanesa Santibáñez, indicó que “el mensaje que le doy a las personas es que no tengan miedo y que se vacunen, así nos pueden ayudar a nosotros que hemos dado una larga lucha contra la pandemia, todos los funcionarios de salud, e igual estamos cansados. A la vez, nos da pena ver cuanta gente sigue llegando con Covid. Me sentí orgullosa de poder representar a mis compañeros en ser la primera vacunada”.

En tanto, el Dr. Marcelo Montaner manifestó: “Estamos esperanzados con esta inmunización. Básicamente el tiempo que nos queda es regresivo y debemos tener paciencia como población. Vemos el resultado de las fiestas de fin de año nosotros en la UCI, lo palpamos de cerca esta semana. Hay un alza sostenida de ingresos de pacientes Covid y una escasez de camas a nivel nacional, no solo acá. Es una situación que nuevamente nos tiene en alerta, por lo que es importante que la población no baje la guardia. Estamos en la fase final antes de la inmunización y estos meses son de mayor cuidado que antes. Se vislumbra un alza importante a nivel nacional, por lo que es importante que estemos unidos y cuidándonos”.

La TENS Cristina González, dijo que ”el llamado a la comunidad es a seguir con las medidas preventivas, porque hemos tenido un alza notable en los pacientes hospitalizados. Y el desgaste físico y psicológico para nosotros ha sido mucho. Entonces los llamamos a que se cuiden y que cuando empiece la campaña de vacunación participen de ella para que sea una ayuda para nosotros, ya que es la única esperanza que tenemos para terminar con la pandemia”.

Todo el proceso de logística y preparación fue llevado a cabo por funcionarios de la Seremi de Salud Magallanes, con vasta experiencia en el PNI (Programa Nacional de Inmunizaciones) quienes estuvieron a cargo del traslado, mantenimiento y almacenamiento, supervisando también la aplicación de la vacuna y el posterior seguimiento a las personas inoculadas. Y se contó también con el importante apoyo de los equipos de los respectivos centros de salud.

Compartir Pin 0 Compartir