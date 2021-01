74 casos nuevos por covid-19 se registran hoy en Magallanes

De acuerdo con el sistema Epivigila hoy se reportan en Magallanes 74 casos nuevos, distribuidos de la siguiente manera: 55 de Punta Arenas, 18 de Puerto Natales y 1 de Primavera.

De esta forma registramos como región a la fecha un total de 18.802 casos positivos.

El 14.9% de los casos reportados hoy fueron detectados en los operativos de Búsqueda Activa de Casos (BAC) que estamos realizando a diario en toda la región.

Las muestras reportadas corresponden a 698 exámenes analizados en nuestros laboratorios.

Magallanes hoy presenta 511 casos activos y 18.033 personas recuperados.

El detalle de casos activos, por comuna, son:

366 en Punta Arenas,

103 en Puerto Natales,

27 de Porvenir

4 Cabo de Hornos

4 Torres del paine

Y el resto correspondiente a otras comunas.

Durante la madrugada de hoy, en la ciudad de Santiago falleció un hombre de 70 años quien el pasado 8 de noviembre había sido aeroevacuado.

Para su familia y cercanos enviamos nuestras sinceras condolencias. No queremos que estas partidas sean anunciadas de forma regular, estas muertes no son un número más, son vidas humanas de personas que no pudieron resistir a este virus que nos mantiene en alerta.

El sistema Epivigila mantiene la cifra de 251 fallecimientos por coronavirus en Magallanes,

En otras materias, se informa que a la fecha, se han analizado 122.885 exámenes de PCR. Tenemos, una positividad acumulada diaria de un 11% y de la última semana de un 11%.

Hospitalizados

La cifra total de pacientes hospitalizados en Magallanes es de 212, de los cuales 52 son positivos a COVID-19, lo que corresponde a un 25% del total de personas internadas en recintos de salud.

De los 52 casos: 40 personas están hospitalizadas en Punta Arenas, 11 en Puerto Natales y 1 en Porvenir.

29 se encuentran en aislamiento.

15 pacientes se encuentran en la UCI del Hospital Clínico de Magallanes.

8 pacientes permanecen en la UTI, 6 en Punta Arenas y 2 en Puerto Natales.

14 personas han requerido ventilación mecánica invasiva (12 de Punta Arenas y 2 de Puerto Natales).

A su vez, se mantienen 13 pacientes en tratamiento con cánulas de alto flujo: 9 en Punta Arenas y 4 en Puerto Natales.

El Servicio de Salud de Magallanes, informa que la ocupación de camas críticas es de un 63.2% y la ocupación de ventiladores llega a 44%, con 22 de estos equipamientos en uso y 28 disponibles.

Fiscalizaciones

Este lunes se efectuaron a nivel regional 599 fiscalizaciones domiciliarias a casos positivos o contactos estrechos, sin sumarios iniciados.

A la fecha, tenemos una cifra total de 78.374 inspecciones con 653 sumarios durante el periodo de la pandemia.

Residencias sanitarias

En materia de residencias informamos que 186 personas están haciendo uso de esta importante estrategia que tiene como finalidad resguardar la salud de la población. Estas personas están distribuidas en 154 habitaciones, Quedando disponibles 98 habitaciones.

Recuerde que las residencias sanitarias son gratuitas e universales, si necesita realizar un aislamiento seguro, puede llamar al 800 726 666, escribir al correo residencia.sanitaria@redsalud.gov.cl o solicitarla al momento en que reciba el llamado telefónico, realizando la trazabilidad de su caso.