Autoridades regionales de Magallanes enfatizan autocuidado ante crítica situación hospitalaria

Un claro y fuerte llamado hacia la comunidad para reforzar el autocuidado, ante el complejo escenario que se está registrando en el Hospital Clínico Magallanes (HCM), realizaron hoy la intendenta Jenniffer Rojas; el Seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo; el director del Servicio de Salud, Nelson Reyes; el director del Hospital Clínico Magallanes, Ricardo Contreras; la subdirectora médica del HCM, Dra. María Isabel Iduya, y el jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC), Dr. Marcelo Montaner.

Las autoridades explicaron que además de los pacientes Covid-19, se están recibiendo personas con enfermedades crónicas en el Área de UPC, y otros casos que han sufrido accidentes totalmente prevenibles, por eso el llamado unánime a los habitantes de la región es a evitar conductas de riesgo que puedan generar una demanda extra de atención en el establecimiento de salud.

La máxima autoridad regional explicó que los funcionarios de salud llevan diez meses exigiéndose al máximo para salvar vidas en el marco de la pandemia, y hoy se están viendo enfrentados a una sobredemanda por casos vinculados a conductas irresponsables, por ejemplo, accidentes de tránsito con heridos de gravedad.

En este sentido, la primera autoridad manifestó: “¿Cómo los que corren en Costanera y en otros puntos de la ciudad no entienden que pueden sufrir un accidente y necesitar atención del hospital?”, enfatizando que “se han hecho todos los esfuerzos en el Área de Salud para estar preparados, y se seguirán haciendo, pero no podemos llegar al extremo. Para eso necesitamos que las personas se cuiden, y no asuman riesgos innecesarios”, afirmó Rojas.

Evitar actividades de riesgo

El jefe (s) de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) doctor Marcelo Montaner, agregó que en los próximos días podrían habilitar tres camas críticas para entregar respuesta oportuna a los pacientes.

Sin embargo, señaló que “efectivamente es alarmante lo que estamos viviendo a nivel de la UPC del Hospital Clínico. Estamos con un superávit de pacientes Covid y siguen llegando, la situación es que las camas de UCI están agotadas y estamos -con las autoridades- gestionado la mayor cantidad de cupos, pero estamos en una fase de agotamiento que ha generado baja (de personal) en estos diez meses. El llamado a la comunidad es a mantener las conductas de prevención de toda índole, no solo en el contagio sino también en las actividades de riesgo, ya que una cama UCI es el material más preciado y escaso en la región”, destacó el Dr. Montaner.

“Necesitamos que la gente tome conciencia”

La subdirectora médica del Hospital Clínico de Magallanes, doctora María Isabel Iduya manifestó que desde el inicio de la pandemia han estado trabajando incasablemente para disponer de las camas necesarias para la región, lo que ha implicado realizar traslados hacia el norte del país.

“Todo esto se ha realizado gracias al apoyo del Servicio de Salud Magallanes, Gobierno Regional y Dirección del Hospital Clínico, pero en este momento la situación ha cambiado porque los casos en el país han empezado a aumentar. Seguimos siendo una prioridad para aeroevacuar, pero todas las unidades intensivas del país están siendo exigidas. Por eso hago un llamado a la comunidad a que por favor nos ayuden. Necesitamos que la gente tome conciencia”, precisó la Dra. Iduya.

Mantener el autocuidado

A su vez, el Director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, indicó que durante la segunda ola se han realizado más de 140 aeroevacuaciones y ejecutado más de 13 mil millones de pesos para la compra de insumos, equipamiento clínico, entre otros.

“En Punta Arenas estamos en una situación crítica. Se nos ha dificultado habilitar más camas producto de la falta de personal especializado para atender a esos pacientes. Por eso llamamos a la comunidad a mantener el autocuidado, la protección, a no participar en fiestas clandestinas. El llamado es a no participar en actividades que pongan en riesgo nuestra salud, debemos ser responsables con nosotros mismos y con nuestra comunidad”, enfatizó el Director Reyes.

Llamado urgente

En ese mismo sentido, el Seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, manifestó: “Hoy estamos reforzando el mensaje de que un grupo de la población está viviendo como si la pandemia hubiera terminado. Estamos en general en etapa 2 y 3 en nuestra región, por lo tanto, la situación sigue siendo de cuidado, preocupación y tenemos que mantener todas las medidas de autocuidado porque la situación hospitalaria está crítica y tenemos las camas UCI ocupadas casi en su totalidad. Hay un plan de contención, pero no queremos llegar a una situación en que no tengamos camas. Por eso el llamado urgente a la población es a cuidarse, a mantener las medidas de prevención, al uso permanente de la mascarilla, a no tener actitudes y encuentros sociales que terminen siendo un riesgo. Y lo segundo es a evitar cualquier acción de riesgo o peligro que pueda significar tener que ocupar camas UCI, que pueden ser necesarias para pacientes Covid-19”, cerró.