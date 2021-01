Cámara de Diputados aprueba proyecto de Ley de Equidad en Educación Parvularia

Se trata de un monto por niño de $ 223.318, el cual con las subvenciones complementarias puede aumentar hasta $300.000 aproximadamente para los jardines VTF y nuevos jardines que impartan niveles medios.

La iniciativa en régimen contempla recursos por $125 mil millones anuales, lo que permite aumentar en un 67% los recursos a los jardines más vulnerables del país.

6 de enero de 2021.- La Sala de la Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de Ley de Equidad en Educación Parvularia que permitirá aumentar la cobertura y la calidad para los niveles medios (niños entre los 2 y 4 años). Ahora el Senado continuará con su tramitación.

El proyecto crea un sistema compuesto de una subvención base y otras tres complementarias, por ruralidad, vulnerabilidad y de apoyo a las Necesidades Educativas Especiales (NEE). En concreto, se trata de un monto por niño de $ 223.318, el cual con las subvenciones complementarias puede aumentar hasta $300.000 aproximadamente. Esta subvención permite alcanzar los estándares OCDE en cobertura en educación parvularia. Actualmente, la cobertura en los niveles de prekínder y kínder alcanza un 93%, en tanto que en los niveles medios alcanza a un 51%.

“Este proyecto es una de las iniciativas principales del gobierno en educación que apunta a un sector que ha sido históricamente postergado, aumentando la cobertura en educación parvularia, donde las políticas públicas son más eficaces en emparejar la cancha. La educación parvularia es esencial para el desarrollo de las habilidades socioemocionales y cognitivas, así como en la adquisición de destrezas y aprendizajes futuros”, explicó el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

La evidencia muestra que entre los 2 y 4 años (niveles medios) el impacto de asistir a la educación parvularia es extraordinariamente positivo, especialmente en niños de familias con mayor vulnerabilidad. Las brechas de aprendizaje se pueden acortar si se comienza desde la primera infancia.

Por esta vía el proyecto asegura el acceso gratuito a la educación parvularia y entrega más recursos a los niños que requieren de mayor apoyo. Además, termina con la inequidad en el financiamiento a los jardines infantiles.

“Estamos muy contentos de que la Cámara haya tomado la decisión correcta y permita avanzar en un proyecto que busca, sobre todo, emparejar la cancha, para que todas las niñas y niños del país, accedan a una educación parvularia de calidad”, afirmó la subsecretaria de Educción Parvularia, María Jesús Honorato.

Adicionalmente el proyecto permite que los jardines privados que se han visto afectados por la pandemia puedan acceder a estos recursos cumpliendo con el procedimiento establecido.

