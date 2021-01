Club Deportivo de Esgrima Punta Arenas, inicia año 2021 con entrenamientos presenciales al aire libre, en condiciones casi normales en Costanera del Estrecho de Magallanes

Club Esgrima Punta Arenas continua durante el inicio del año 2021, con los entrenamientos presenciales, es así que el viernes 08ENE2020 a partir de la 17:30hrs y hasta las 19:30 hrs, en las multicanchas de Costanera del Estrecho, gracias a que por el Plan “Paso a Paso”, en consecuencia estando en el “Paso 2 Transición”, está permitido realizar deporte al aire libre, donde anteriormente estábamos haciendo solo preparación física, técnica y táctica de Esgrima, no obstante, la Directiva del Club, decide invertir en equipamiento tecnológico importante de forma de realizar combates de esgrima con máquinas de competencia al aire libre, lo que significo montar las máquinas en soportes que se fabricaron especialmente para que el viento no las haga caer, además de un equipo generador eléctrico autónomo portátil, de forma de hacer funcionar las máquinas electrónicas de marcación, con la capacidad de conectar más de 4 al mismo tiempo, fundas impermeables y transparentes para evitar que los chubascos mojen las máquinas o se humedezcan, además de cajas para aislar los enchufes de la humedad, mascarillas para las caretas adquiridas en Europa especiales para este deporte que se ensamblan al interior por broches a la rejilla de la careta de la prestigiosa marca internacional León Paul y uso de alcohol gel, sumado a que a cada esgrimistas se le entrego y/o completo el equipo con el que pertenece al club, acto necesario para no tener que intercambiar elementos entre deportistas, maximizando todas las medidas de seguridad para no ser afectado por el Covid-19.

De esa forma la inversión no menor que se hace, es con el único fin de beneficiar a todos los deportistas, inversión que surte el efecto requerido, ya que llevaban más de un año sin realizar combates con máquinas de competencia, actividad absolutamente esencial para todo esgrimista, el enfrentar a un oponente que puede ganarte y enfrentare en igualdad de condiciones, sea hombre o mujer, teniendo la referencia de un marcador electrónico que detecta el tocado y marca el punto hecho por el tirador sin error a interpretación, además de sentir el cableado conectado al cuerpo que tienen su tensión y modifican la fuerza de los desplazamientos en la pista de esgrima, entrenando y combatiendo de esta forma en iguales y/o similares condiciones tal y como es en un torneo nacional e internacional, oportunidad donde se realizaron enfrentamiento de Espada, Sable y Florete, al final del entrenamiento los deportistas se retiraron absolutamente contentos y con la moral alta, por volver a la esencia de la esgrima “los combates con armas y máquinas” y sus padres, socios y apoderados, contentos de ver a sus hijos felices por volver a las practicas del deporte que les apasiona y que existe un cuerpo técnico y directivo preocupado por brindar lo mejor a sus hijos “Esgrimistas”.

Como Club Esgrima Punta Arenas, estamos contentos de invertir los fondos en elementos que benefician a todos los deportistas (Niñas, Niños, Jóvenes y Adultos), donde además se requiere mantener cierto nivel de tiradores en condiciones de alta competencia por que pertenecen al programa nacional “Promesas Chile” y son representantes de la región y el país en torneos nacionales como internacionales, además de conseguir su desarrollo deportivo en forma individual y grupal tanto para quienes practican en forma recreativa como “Hobby” y quienes lo hacen en forma competitiva para superarse cada vez más y conseguir sus objetivos personales o metas autoimpuestas, lo que mejora el control y dominio de la frustración motivando la superación, mediante el aumento del esfuerzo, técnica, táctica, estrategia y concentración, habilidades que son importantes también en el desarrollo personal y desempeño académico.

En el Club Esgrima Punta Arenas, siempre se ha considerado que lo más importante es el deportista y el cuerpo técnico, ambos entes independientes de la directiva, motivo por el cual las cosas se realizan sin buscar la conveniencia de uno u otro objetivo, nuestro objetivo es tener buenos deportistas de la mano del mejor cuerpo técnico y que este cuente con las herramientas para hacer su trabajo de la mejor forma posible.