Concejala Verónica Aguilar solicita incorporar lista única de utiles escolares, no obligatoriedad de uniformes y buzos escolares durante este año escolar

CONCEJALA VERONICA AGUILAR SOLICITA INCORPORAR LISTA UNICA DE UTILES ESCOLARES Y QUE LOS UNIFORMES NO SEAN OBLIGATORIO PRIVILEGIANDO LOS BUZOS ESCOLARES AL MENOS DE POR ESTE AÑO.

Hace mas de un año la concejala Veronica Aguilar, hizo un llamado a los establecimientos educacionales que dependen de la CORMUPA, tener mas cuidado con la costosa lista de utiles escolares, hoy en la situacion de crisis sanitaria y economica la solicitud toma mayor relevancia, y por medio de una carta al alcalde, la edil hizo la solicitud, señalando que, “Hoy con la situacion actual que nos vemos enfrentados y considerando que aun no esta claro si las clases seran o no presenciales producto de la pandemia, es que solicite que se pueda generar una lista unica para todos los alumnos, con los productos basicos para enfrentar al menos el primer semestre de educacion, y que se pueda bajar tal vez por establecimiento o directamente de la pagina de la Corporacion, esta iniciativa permitira rebajar los costos para nuestros padres y apdoerados”.

A su vez, la concejala Aguilar, solicito que los uniformes escolares, al menos por este año no sean de carácter obligatorio, privilegiando el buzo escolar y la cotona o delantal, en caso de ser necesario.

Todas estas inciativas permitiran que nuestros apoderados puedan rebajar costos en el inicio escolar, considerando que el mes de marzo es altamente exijido economicamente hablando, señalo la concejala.

Finalmente la concejala Aguilar, señalo que “Espero que estas iniciativas se puedan conversar con las comunidades escolares, padres, apoderados, colegio de profesores, asistentes de la educación y administración, además poder sociabilizarlo con el resto de los colegas concejales, creo que puede ser una buena iniciativa de ayuda para nuestros establecimientos educacionales, y asi se pueden concentrar recursos en internet o equipamiento para enfrentar, al menos el primer semestre educacional”.