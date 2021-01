CORE aprobó más de 2.000 millones para importantes proyectos en Puerto Natales

El Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó en la Segunda Sesión Plenaria efectuada este lunes por videoconferencia, un total de 2.063 millones 418 mil pesos para dos importantes proyectos que favorecen a la comuna de Puerto Natales.

Se trata del “Mejoramiento Estándares Urbano Áreas Verdes Barrio Cardenal Silva Henríquez, Natales”, para el cual fueron sancionados 1.345 millones 845 mil pesos. Esta iniciativa considera 5.993 metros cuadrados de intervención en los cuales están contempladas obras como el recambio de pavimentos, áreas verdes, siembra de césped, mantención del mobiliario, espacios de juegos, reposición de luminarias, demolición y reposición de calzada para materializar un área de estacionamiento y un reductor de velocidad.

El segundo proyecto corresponde a la “Reposición Carro Extinción de Incendios Aeródromo Teniente Julio Gallardo”, por un monto 719 millones 573 mil pesos el cual considera la adquisición de un nuevo vehículo de Seguridad Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves (SSEI) ya que el actual tiene una data de 35 años, permitiendo incrementar las capacidades operativas de respuesta ante emergencias.

El presidente del CORE, Tolentino Soto, comentó que “había dos grandes problemas que tenía el aeródromo Teniente Gallardo, uno era el depósito de combustible y según explicó la Dirección de Aeronáutica, ello fue solucionado con recursos sectoriales y el otro era la necesidad de un nuevo carro que permitiera entregar mayor autonomía al aeródromo”. Por otro lado en cuanto al Mejoramiento Estándares Urbano Áreas Verdes Barrio Cardenal Silva Henríquez, el consejero manifestó “es importante hacer un llamado a los vecinos que serán beneficiarios de estas inversiones públicas a cuidarlas ya que estas mejoras van a potenciar a un vasto sector de Puerto Natales”.

Asimismo la consejera de la provincia Última Esperanza, Yammy Warner, valoró el respaldo a estos proyectos y manifestó “me llena de alegría ver como a través del Consejo Regional también podemos generar inversiones a nivel comunal y saber que más de 1.300 millones serán invertidos en un sector que tanto se necesita como lo es el barrio Cardenal Raúl Silva Henríquez. Aquí la luminaria también viene a generar también seguridad en la población. Por otro lado la reposición del carro de incendios para el aeródromo de Puerto Natales, le viene a otorgar el nivel de categoría Full lo cual permitirá que puedan aterrizan aviones más grandes, lo cual no solo beneficia a quienes hacen uso de estas instalaciones sino también a un sector tan golpeado como el turismo”, detalló.

Finalmente, en la oportunidad el consejero Emilio Boccazzi, no aprobó el proyecto de Mejoramiento de Estándares Urbanos Áreas Verdes en el Barrio Cardenal Silva Henríquez, argumentando que “en comisiones solicitamos un presupuesto detallado de estas obras y eso no llegó. Estamos hablando de 1.400 millones, lo cual supera la remodelación de la Plaza de Punta Arenas o Plaza Bulnes que ha sido remodelada por la mitad de este monto. No me opongo a este tipo de proyectos, es plausible que se mejoren las áreas verdes pero el monto es exorbitante respecto a otras intervenciones que tienen un mayor estándar y complejidad”, concluyó el consejero regional.