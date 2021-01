Cuando desistir se hace costumbre – Víctor Maldonado – Opinión

 Insulza ha decidido dejar la carrera presidencial, la razón es que pierde en la competencia ante Paula Narváez. Lo que no está claro es si, en el orden de los factores que motivó su determinación, esta es la razón fundamental u otra previa, como es la de no conseguir suficiente apoyo al interior del PS.

 Esta diferencia es bien importante. Si al senador le bastó unos días para comunicar su resolución no puede ser solo porque aparece una candidata competitiva, sino porque él no lo era desde antes. Si tal fue el caso, muchos se preguntarán si el apoyo que le estaban prestando tenía algún sentido. Más bien parece una perdida completa de tiempo.

 Algo anda mal aquí. No hay nada reprochable en perder si esta derrota sirve para construir algo mayor, pero lo que no se puede hacer es llegar varias veces a la antesala de la competencia sin entrar en la contienda. Allende fue tres veces candidato presidencial antes de ganar. Insulza ha sido tres veces precandidato sin concretarlo nunca. No es lo mismo.

 El momento para desistir es el menos adecuado que se pueda imaginar. Un calendario ordenado de la centroizquierda necesita de una definición democrática del PS para establecer una competencia regulada. Los socialistas se acercan peligrosamente a nominar (sin elección) a una candidata debido a la no presentación de otros, lo que está muy lejos de ser el óptimo.

 El senador por Arica y Parinacota ha sido transparente y sincero al momento de expresar sus motivos. No se trata, por lo tanto, de un tema de valor personal o de buscar explicaciones fantasiosas, es otra cosa. Se trata de no saber calzar decisiones con los tiempos adecuados, una de las virtudes políticas más extraordinarias que existen y que señala a los grandes líderes.

 Hay algo más. La razón esgrimida por el senador es muy clara. A Insulza no le conviene ser candidato porque no vencería, pero lo que no entra en consideración es si su candidatura le servía a su partido. Al parecer, la necesidad de viabilizar una competencia es dejada como responsabilidad de otros (no se sabe de quiénes).

 Ahora resulta que Paula Narváez tiene la dificultad inversa de la que tienen otros postulantes presidenciales: su problema no son los que le compiten, sino los que no le compiten, con lo que llegaría avalada por una victoria electoral que le serviría mucho en lo que sigue de la carrera.

 Esta situación deja a Narváez la iniciativa para dar las señales políticas adecuadas para ir consolidando una coalición fuerte, capaz de respaldar un gobierno. De momento, ella ha confirmado el curso de acción que mejor sirve al propósito de integrar a la centroizquierda: la realización de primarias.

 Lo que falta por complementar es la opción para que esta competencia se dé en igualdad de condiciones, es decir, sin agrupamientos previos que elimine la estimulante incertidumbre que diferencia una definición democrática auténtica de un mero trámite. Nos adentramos en una nueva etapa en nuestra historia con actores de relevo. Los protagonistas de la transición están abandonando la escena, por decisión propia, con decoro y dignidad. Como corresponde.

Víctor Maldonado R.

Renuncia a la opción presidencial

Luego de la irrupción de Paula Narváez, José Miguel Insulza desistió de la carrera presidencial.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 Paula Narváez “tiene atributos; se ha planteado el tema del nivel de conocimiento, pero eso se puede resolver, es una mujer que ha tenido cargos públicos, que es muy capaz, que tiene un conocimiento importante de los hechos. Lo que falta, y eso tiene que hacerlo el partido también y en la campaña, es mostrarla cómo es y permitir que llegue al conjunto de la sociedad”.

 “Los candidatos no postulan cuando no tienen el apoyo suficiente y yo dentro del partido no he conseguido desarrollar suficientes apoyos. Creo que la candidata del partido seguramente va a ser Paula Narváez, pero creo que sería bueno que tuviera competencia y hubiera una elección interna. Uno no está dispuesto a ser la competencia cuando sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar”.

 Paula Narváez, precandidata presidencial PS

 “Coincidimos plenamente en la importancia de la unidad de todos los sectores para lograr una candidatura propositiva dentro de la centroizquierda”. Reiter mi disposición a competir en primarias abiertas y ciudadanas “en todas las instancias necesarias”.

FA reevaluando opciones

Los impactos de la irrupción de Narváez en el FA en medio de su incierto escenario presidencial

 Diputado Miguel Crispi (RD)

 “Es buena noticia la irrupción de Paula Narváez. Ella tiene una impronta que es la que necesitamos, que es un liderazgo dialogante, que entienda la complejidad de esta dispersión que sienten los chilenos con la clase política y que construyan unidad y no solo ser liderazgos que pasen sobre el resto. Si ella tiene esa disposición, será un tremendo aporte. Nosotros vamos a seguir en la búsqueda”.

 Jorge Ramírez, presidente Comunes

 Veo “con buenos ojos la posibilidad de encontrarnos con los sectores de cambio y transformación que representan el Frente Amplio, Chile Digno y el mundo que puede representar Paula Narváez. Para eso, ella tiene que decidir si está disponible a construir con la gente y abandonar la política de la transición”.

 Diputado Marcelo Díaz (Unir)

 “No descarto una primaria con Narváez en la medida que tengamos coincidencias de fondo en temas programáticos, en una primaria con Daniel Jadue, el Frente Amplio o Paula Narváez”.

 Diputada Maite Orsini (RD)

 “Es positivo que una mujer se sume a la campaña presidencial, en un sector donde hasta ahora había tres hombres”. Sin embargo, para ella “el pueblo movilizado ha demandado que se alejen de estos sectores que administraron el modelo que hoy se exige cambiar”.