Cuando se puede perder por gusto o desatino – Víctor Maldonado – Opinión

La derecha se presentará unida a la Convención Constituyente y eso le dará una ventaja indudable a la hora de contar electos. La oposición, representada en dos listas principales, tendrá que encontrar su segunda mejor opción para conseguir buenos resultados. Queda mucho por hacer y será una labor de política fina.

Es interesante que la derecha, que se siente en peligro por apoyar al peor gobierno de las últimas décadas, procese su debilidad superando evidentes diferencias internas. En cambio, la oposición, que puede interpretar a la gran mayoría, no aprovecha su mayor fuerza porque no puede alcanzar acuerdos pragmáticos sin antes dirimir el liderazgo político en su sector.

La visión política de conjunto se puede perder en el tráfago acelerado de estos días. Son tantas las tareas que hay que cumplir para inscribir candidaturas municipales, a la Convención y a gobernadores regionales, que es difícil pensar en algo más que no sean las acciones concretas inmediatas.

Sin embargo, se debe reconocer que no es casualidad este atochamiento de todas las tareas principales junto con los aspectos administrativos, al filo de los plazos. Es el resultado de la conformación, en rodaje, de bloques importantes que se aprestan a competir en esta condición.

El resultado práctico, que tendremos en menos de una semana, es que se podrá constatar que la derecha es una minoría que se potencia por la unidad y la oposición es una mayoría que se debilita por una mayor dispersión. Eso hace que cualquier buen desempeño en la centroizquierda implique una posterior ventaja que puede resultar decisivas en las competencias que sigan.

El óptimo ya no ocurrió. En la oposición se premiará el mejor esfuerzo por confluir entre varios y expresar la diversidad al mismo tiempo. Es el segundo mejor óptimo. Todavía más importante será presentar figuras emblemáticas para la opinión pública. El esfuerzo de la unidad, para los electores, significa encontrar los nombres con los cuales se puedan identifican en la papeleta de votación.

Ha terminado el período de la política de brocha gorda y pasamos al empleo del pincel. Han empezado a hacerse presente otras habilidades políticas distintas de la cuña fácil y del discurso encendido. Acordar es ceder en lo accesorio, jugarse por objetivos prioritarios, aportar propuestas y confluir, por lo tanto, es un ejercicio anticipado de lo que es habitual cuando se ejerce el liderazgo.

Estamos pasando del tiempo del pasmo al tiempo de la acción proactiva. En el primer caso, las encuestas modifican lo que hacen los actores políticos, en la segunda, son los actores políticos los que logran alterar las encuestas.

La estratagema de presentar que la carrera presidencial la está ganando alguien en la oposición, cuando ni siquiera están todas las candidaturas definidas, se mostrará como un despropósito. Las ventajas efectivas, no se están ganando en forma espectacular, sino cumpliendo bien con las exigentes tareas del presente.

En la oposición no va a hacer la diferencia el carisma de un líder, sino el comportamiento responsable de equipos de trabajo, de composición pluralista y efectividad comprobada. En esto es en lo primero que hay que superar a la derecha. Después de dirimir la conducción, lo segundo será ganar con claridad.

Víctor Maldonado R.

Presidencial en el PPD

Precandidatos presidenciales del PPD inscriben candidaturas y plantean táctica opositora hacia noviembre

Heraldo Muñoz, presidente PPD y candidato presidencial

“Lo que yo quisiera es que, una vez resuelto el candidato o candidata del Partido Por la Democracia, lleguemos a un acuerdo de la Convergencia Progresista; es decir: un solo candidato del PPD y, al menos, el Partido Socialista. En eso estamos de acuerdo: el PPD y el PS están de acuerdo en que debe haber un solo candidato”.

Consultado por una eventual reticencia DC: “Por cierto, quizás no le va a gustar porque vamos a tener un candidato más potente que va a competir con ellos”.

Francisco Vidal, candidato presidencial PPD

“Yo creo que, una vez resuelto en el PPD, el 31 de enero, deberíamos ir a una consulta ciudadana con radicales y socialistas, para que de ahí emerja un candidato y una candidata, y ése vaya a la primaria legal de la Unidad Constituyente”.

“Ojalá la oposición llegue, máximo, con dos candidatos -no más de dos candidatos- a la primera vuelta, de noviembre”.

“El problema es que en la Unidad Constituyente en la última elección nacional sacamos el 33% de los votos, el FA sacó la mitad y el PC, un tercio. ¿Cuál es el drama nuestro? Y por eso yo me tiré a la piscina. No hay liderazgos que representen ese enorme caudal electoral y para eso estamos, para romper ese escenario”.

Jorge Tarud, candidato presidencial PPD

“Yo creo que es fundamental que todos los liderazgos de la oposición vayamos unidos. Yo no tengo problema alguno en competir con Pamela Jiles y Daniel Jadue”.

“Quiero aportar con mi experiencia, la madurez que tengo y la visión de Estado y esa experiencia la pongo como aporte a estos tiempos difíciles”.

Invitación a los independientes

Fuad Chahín hizo un llamado a los independientes de la centroizquierda que quieran postular como constituyentes a sumarse a los partidos del bloque.

Fuad Chahin, presidente DC

“Hemos hecho un llamado al mundo independiente que se siente identificado con las ideas progresistas, por así decirlo, de centro, centroizquierda e izquierda también, que se están organizando en listas”.

“Nosotros tenemos toda la disposición desde Unidad Constituyente para poder pactar y entregar todos los cupos que sean necesarios para que los independientes puedan sentirse también plenamente integrados, para que tengamos listas no sólo de los partidos políticos, sino que realmente representen un universo mayor”.

“Si tenemos una dispersión total de cinco, seis, siete listas, indudablemente que ahí sería una irresponsabilidad, pero una irresponsabilidad compartida. Por eso nuestra invitación es que a que nos pongamos de acuerdo y tengamos un equilibrio.