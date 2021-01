Diputada Amar solicita que se priorice contratación mano de obra y capacitación de personas en la región para proyecto de Hidrógeno Verde en Magallanes

Esto tras reunirse con los seremis del Trabajo y Medio Ambiente respectivamente. Además, la legisladora precisó que en caso de no contar con mano de obra calificada en la zona “se potencie la formación y la capacitación en el rubro, permitiendo así la reconversión laboral”.

Una importante reunión sostuvo la diputada Sandra Amar con los seremis de Medio Ambiente y del trabajo, Carlos Olave y Victoria Cortés respectivamente. ¿La razón? Solicitar que en el proyecto de Hidrógeno Verde que se está desarrollando en la Región de Magallanes, se priorice la contratación de mano de obra regional y, que se inicie una mesa intersectorial con el objeto de conocer a ciencia cierta si en la región se cuenta con mano de obra calificada para este importante proyecto.

La diputada Amar explicó que “la idea es que los seremis Cortés y Olave, quienes están directamente involucrados en el proyecto, potencien la contratación de mano de obra de nuestra región de Magallanes, en un proyecto que sin duda le puede dar un gran impulso a la alicaída economía regional que ha sufrido los embates desde fines de 2019 con el estallido social y luego con la pandemia del Covid – 19”.

“Y en caso de no contar con gente con expertis, se inicie un proceso de formación, capacitación y de reconversión laboral para que la gente de la región pueda tener una oportunidad de trabajo en este y en otros proyectos a futuro. En base a lo anterior, la idea es que se forme una mesa intersectorial entre los diversos actores involucrados para saber si contamos con mano de obra calificada para llevar adelante este proyecto en nuestra región”, añadió.

Amar comentó además que “yo ya he sostenido reuniones con representantes de la universidad Santo Tomás y el CFT Porvenir, y estamos organizando las reuniones respectivas con los planteles educativos faltantes. Esto justamente para ver las opciones de formación y capacitación que ellos tienen o proyectan para preparar a la gente de la región”.

Sobre lo anterior, la seremi del Trabajo Victoria Cortés señaló que “como cartera de trabajo, valoramos enormemente la instancia propiciada el día de hoy por la diputada Sandra Amar en la cual nos convocó a una reunión de trabajo con el objeto de poder analizar temáticas importantes en torno a la próxima llegada del hidrógeno verde, y a todo lo que dice relación con la formación de capital humano para trabajar en el futuro en esta área, de forma tal que la reunión fue sumamente provechosa y dentro de los próximos días, según lo solicitado por la autoridad, vamos a convocar a una mesa de trabajo”.

La legisladora además puso énfasis en que “ya tenemos experiencia en otros proyectos donde se trajo gente de otras regiones del país y no se le dio impulso a quienes son de la zona, por lo que no me cabe duda de que las autoridades regionales trabajarán en potenciar ese punto”.

“Quedé muy satisfecha de esta reunión, que espero sea la primera de muchas, donde trabajaremos codo a codo con las autoridades regionales en aras que en este proyecto que supera los US$ 20 millones, se priorice en el periodo de contratación a la gente de la región y que, a futuro, en otras iniciativas que se desarrollen en Magallanes, también se le dé prioridad a la mano de obra local y a la capacitación”, apuntó la diputada Sandra Amar.