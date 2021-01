Diputada Sandra Amar solicita a ministerios de Transportes y Hacienda, postergar entrada en vigor del uso de boletas electrónicas en Magallanes

Para la legisladora, la modernización tributaria que comenzó a regir el pasado 1 de enero “está provocando graves problemas en diversos sectores productivos como por ejemplo en los servicentros que expenden gas natural a los taxis y colectivos de la región de Magallanes”.

Su máxima preocupación por la exigencia de emisión de boletas electrónicas manifestó la diputada Sandra Amar, tras la puesta en vigencia el pasado 1 de enero de la normativa tributaria a nivel nacional.



A juicio de la legisladora, existen muchos sectores productivos en la región de Magallanes, como es el caso de los servicentros que expenden gas natural a los taxis y colectivos de la zona, los que no cuentan aún con dicho instrumento tributario y siguen emitiendo boletas en papal, tal como lo puedo comprobar la propia diputada el pasado fin de semana.



“Lamentablemente, producto de la pandemia, este sistema no ha sido bien recibido en la región de Magallanes, tanto por los constantes problemas de conectividad, como la avanzada edad de los usuarios, y la realidad sanitaria no ha dejado centrar el foco en esta modernización tributaria. Esto desembocó en la no venta de Gas Natural Comprimido en la región, dado que los servicentros no cuentan con la boleta electrónica para el expendio de este combustible, afectando a un universo 1.350 colectivos y 1.000 taxis aproximadamente que utilizan este combustible en sus vehículos y a un gran porcentaje de la población Magallánica, que depende del transporte colectivo para su movilización”, explicó la diputada Amar.



Por lo anterior, la diputada Sandra Amar, recordó que si bien “le solicitamos en la Cámara al Presidente de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que aplace en, al menos 24 meses, la entrada en vigencia de la obligación de emisión de boleta electrónica, esto no basta y necesitamos medidas urgentes para paliar esta situación”.



Frente a ello, la diputada Amar ofició a los ministerios de Transportes y de Hacienda para que “gestione lo más rápido posible una respuesta a esta disyuntiva, creando excepciones tributarias para quienes hayan experimentado inconvenientes para la implementación de esta modernización tributaria, v dando lugar así a un permiso provisorio para emitir boleta manual, con el fin de informar a nuestra región, teniendo en cuenta la difícil situación y la extrema necesidad que presenta para las zonas extremas, en especial para Magallanes, en lo que al transporte, comercio y servicios en general respecta esta modernización en materia tributaria”.