Gobernador provincial de Magallanes y autoridades regionales sostienen productiva reunión con vecinos del sector Pueblos Unidos de Punta Arenas

Se busca solucionar irregularidades de vivienda y problemas de seguridad

Durante la tarde de este domingo 10 de enero, en dependencias de la gobernación se llevó a cabo una reunión, coordinada por el gobernador Alejandro Vásquez Servieri, que reunió al Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, Capitán de Carabineros, Daniela Vargas, Director del Serviu, Dubalio Pérez, Coordinadora regional Sub Prevención del Delito, Pamela Flores, entre otras autoridades, con las vecinas y vecinos del sector afectado, con el propósito de abordar los problemas de seguridad que les afectan y que surgen de irregularidades en la ocupación de viviendas sociales entregadas por el Serviu y que se deben regir por normas que actualmente no se están cumpliendo. Viviendas cuyos arrendatarios actuales realizan fiestas hasta altas horas de la madrugada, con los consiguientes ruidos molestos, a lo que se suman agresiones y amenazas al ser emplazados por el resto de los vecinos. Situaciones recurrentes que agotaron la paciencia de los vecinos del sector Pueblos Unidos, que les llevaron a tomar acciones para llamar la atención de las autoridades.

Al respecto el gobernador provincial de Magallanes, Alejandro Vásquez Servieri, quien lideró la instancia, explicó que “Esta reunión que se programó hoy día (domingo), fue a raíz de acciones de un grupo de vecinos y vecinas en protesta que están pasando por situaciones complejas en su sector. De tal manera que esta gobernación ha tomado la coordinación general para buscar, junto con varios servicios, soluciones reales para los problemas que ellos están viviendo día a día. La intencionalidad de todas las autoridades que estamos participando es buscar las soluciones para que puedan estar tranquilos y –créame- que haremos todos los esfuerzos que estén de nuestro lado para que esto sea así”.



En cuanto al tema que generó el conflicto y que tiene relación con viviendas sociales que entrega el Serviu, el Director Dubalio Pérez, manifestó que “el 30 de diciembre se había recibido la denuncia formal de las afectadas y el día 8 de enero firmamos el oficio dirigido a la propietaria para solicitarle explicaciones por el mal uso de su vivienda. Luego del plazo que tiene para responder, iniciaremos las acciones legales correspondientes para solicitar la restitución del subsidio”.

Según lo que indica la Ley, las viviendas sociales deben ser usadas por el asignatario mínimo por cinco años, además, no se podrá arrendar o ceder el uso a terceros y no podrá darle un uso distinto al habitacional.

El directo Pérez, añadió que “fue una reunión bastante fructífera, nos pusimos de acuerdo. Nosotros haremos una presentación judicial, en conjunto con los vecinos, para los arriendos que se están ocupando, porque estos departamentos tienen una prohibición de cinco años para ser arrendados, y efectivamente, lo que siempre hemos reiterado, no se debe dar mal uso a las viviendas, porque estas tienen esa restricción. Si nosotros comprobamos que efectivamente es así, que se están arrendando estos inmuebles, vamos a restituirlos, haremos las acciones judiciales para poder entregarlos a una familia que lo necesite”.

Al respecto una de las vecinas afectadas, Carolina Alvarado, Directora de la Agrupación Kenos, ha dado a conocer su malestar sobre esta situación, explicó que “la situación que ocurrió el día de ayer (sábado), fue desagradable, tuvimos que recurrir a Carabineros, pero al no tener respuesta nos manifestamos haciendo una barricada para poder hacer un alto a la situación que estamos viviendo, porque se están arrendando viviendas que no han cumplido el tiempo para hacerlo (5 años) y nuestra solicitud es que a los propietarios de esas viviendas se les retiren, no es un favor, estamos exigiendo que la ley se cumpla como lo rige, porque las instituciones que están creadas para eso deben velar por nuestra seguridad, por el cumplimiento de normativa básica que deben cumplirla.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de población Población Sur, Luis Mancilla, sector Pueblos Unidos, explicó que en el lugar son frecuentes los desórdenes y agregó que es importante “que la población se sienta segura, porque en este momento no hay seguridad para la gente adulta, para los niños. Ellos necesitan la tranquilidad para jugar y en estos momentos sólo lo pueden hacer bajo la vigilancia de los padres, porque no hay seguridad. La respuesta de las autoridades ha sido positiva, todo apunta que se podrán solucionar todas las irregularidades, los puntos que están en el aire y que realmente se tienen que concretar.”

En la oportunidad, luego de agradecer al gobernador Vásquez por liderar la coordinación con los vecinos para tener lugares más seguros, el Alcalde Claudio Radonich, manifestó que “No es ninguna cosa extraña que hay lugares donde hay ruidos molestos, donde hay fiestas de manera permanente y donde también sabemos que ha llegado la droga. La gran diferencia, es que en este lugar, hay vecinas, mujeres, muy dispuestas a dar la cara y dar la pelea por recuperar sus casas, sus barrios y ahí tenemos que estar todos detrás”.

El alcalde Radonich agregó que esta situación se tiene que resolver pronto y es por eso que para este lunes “el gobernador coordinará a todo el sistema estatal, incluyendo a Sename, Fiscalía, PDI y Carabineros como entes de investigación, porque al hablar de drogas, estamos hablando de delitos, con consecuencias sociales muy complicadas. Por tanto hay que poner cerrojo ahora para evitar que esto siga avanzando, pero quiero destacar la valentía de estas vecinas y dar las gracias porque eso es lo que marca la diferencia y ya lo dije: no van a estar solas”, concluyó.

Esta reunión con los dirigentes logra el inicio de un trabajo conjunto que permitirá generar acciones concretas, a través de un trabajo asociado que refuerce la seguridad en un sector donde los vecinos ya han dado un paso importante en organización y coordinación. En ese sentido la Subcomisario Administrativa de la Primera Comisaría, Capitán Daniela Vargas Rojas, expresó que “en primera instancia destacar y realzar la actitud de las vecinas que es realzar de denunciar de dar la cara, porque esta es la manera de trabajar mancomunada, de dar a conocer los hechos para que podamos dar solución a sus problemas y de esa forma podamos trabajar con los otros órganos públicos para dar pronta solución a las situaciones que les aquejan.

La capitán Vargas hizo un llamado a la comunidad: “Que los vecinos sigan denunciando, se acerquen a carabineros, si debido a los múltiples llamados por diversas necesidades de la población, no se les puede contestar el teléfono 133, los llamo a que se acerquen a la Unidad, que se acerquen a Carabineros y hagan las denuncias que les aquejen.

La Coordinadora regional de Seguridad Pública, Pamela Flores, explicó que “para nosotros como Coordinación de Seguridad Pública es importantísimo poder recoger estas inquietudes y poder dar solución en cuanto a la coordinación que vamos a tener con las policías, con la municipalidad, la gobernación, para actuar de manera más concreta con respecto a lo que están solicitando hoy día, en el tema de más seguridad, tener la presencia de carabineros, tener respuestas frente a las denuncias que ellos hacen, por lo tanto siento que esta reunión dará buenos frutos con respecto a tener certeza de las situaciones en específico y poder trabajar en base a eso”.