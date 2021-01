Hogar de Cristo concreta traspaso de residencia para adultos mayores en Punta Arenas a la Fundación FIDE XII

Lo que era un anhelo, ya es una realidad. Hoy se concretó el traspaso de la Residencia Juan Pablo II en Punta Arenas a la Fundación para el Desarrollo de Magallanes, FIDE XII. Por su parte, Hogar de Cristo entregará el comodato del tradicional y antiguo edificio ubicado en calle Balmaceda y FIDE XII lo solicitará por 10 años renovables.

Por Matías Concha P.

El jefe de operación social del Hogar de Cristo en Magallanes, Alvaro Rondón, dijo que es un acto de responsabilidad el traspaso de la Residencia de Adultos Mayores Juan Pablo II en la ciudad de Punta Arenas a FIDE XII. Esto debido a que el gasto operacional en una residencia de estas características representa un costo que la organización del Padre Hurtado ya no podía solventar en pandemia. “La baja sostenida en los ingresos que vivimos el año pasado, así como la poca captación de socios y la reducción de la recaudación domiciliara, sumado a la compra de elementos de protección personal, nos ha llevado a una situación muy dolorosa, que ha puesto en riesgo la continuidad misma de la organización”.

José Díaz, de 86 años, viudo, acogido desde hace 4 años en la Residencia de Adultos Mayores Juan Pablo II, explica emocionado qué significa para los participantes de la residencia el traspaso a FIDE XII. “Para todos nosotros fue un alivio saber que nuestra casa no cerraría sus puertas, es que acá nos cuidan, nos dan comida, tenemos amistades, hacemos talleres, deporte, bingos, me entregan mis remedios, imagínese usted: ¿Dónde hubiera pasado la cuarentena si no estuviera vivo el Hogar de Cristo?”.

Hoy, FIDE XII está abocada a dar continuidad a este programa, trabajando de manera afanosa en la búsqueda de financiamiento y en la necesaria capacitación en un tema que para ellos es un desafío nuevo que están abordando con una encomiable voluntad. De ahí lo clave que resulta la buena relación previa que existía con Hogar de Cristo, en especial en el trabajo con personas en situación de calle y la que están desarrollando ahora para abordar la realidad de estos adultos mayores de extrema vulnerabilidad que a partir de ahora quedan bajo su cuidado. “Ahora estamos abocados en conocer la realidad de todos los adultos mayores que viven en la residencia, aprendiendo a cabalidad la metodología de trabajo que implementaba Hogar de Cristo, los ítems presupuestarios, el personal, la estrategia”, afirma Reinaldo Leiva (52), quien lleva 27 años en FIDE XII, una organización que, además de acoger a personas en situación de calle, ejecuta el programa Centro de la Mujer Punta Arenas, que entrega asesoría jurídica, psicológica y social a mujeres sobrevivientes de violencia.

El comienzo de una alianza solidaria

Reinaldo cuenta que en octubre de este año, el Obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, se puso en contacto con Miguel Ángel Bahamondes, Capellán de Hogar de Cristo en Punta Arenas, para iniciar un acercamiento entre Fundación FIDE XII y Hogar de Cristo. Después de este primer acercamiento, el sacerdote jesuita, José Francisco Yuraszeck, Capellán General de la Fundación del Padre Hurtado, abre oficialmente las conversaciones entre las dos organizaciones. El objetivo era buscar una alternativa al cierre de la residencia. Ese trabajo, profesional y responsablemente hecho durante años en Magallanes, en tiempos sin pandemia, tiene un costo aproximado de un millón de pesos mensuales por persona, el que por las necesarias exigencias sanitarias que impone el riesgo de contagio de coronavirus ha aumentado de manera sustantiva.

“Esperamos poder recibir aportes tanto del Estado como de la comunidad, para poder lograr que esta obra se mantenga en el tiempo. Porque acá queremos hacer un trabajo serio para lograr algo que pueda seguir funcionando por muchos años más. Y así los residentes también estén tranquilos que van a tener un lugar donde vivir con amor y dignidad”, concluye Leiva. Al mismo tiempo, Álvaro Rondón, jefe de operación social del Hogar de Cristo en Magallanes, concluye, emocionado: “La causa fundada por Alberto Hurtado se compromete a seguir entregando apoyo técnico a la gestión de este nuevo desafío que ha asumido FIDE XII en beneficio de estos adultos mayores. Para nosotros esta alianza es un reflejo primordial que comparten Hogar de Cristo y FIDE XII: dos organizaciones que lo dan todos por apoyar a seres humanos a los que hay que reconocer en toda su dignidad, sin paternalismos, sino con trabajo serio, profesional y en equipo”.