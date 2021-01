Menos de 900 casos de delitos de mayor connotación social se registraron en Magallanes en 2020 versus 2019: autoridades analizaron variación estadística delictual en una nueva sesión STOP de Carabineros

A primera hora de este lunes, se realizó una nueva sesión del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) de Carabineros, con la presencia de la Intendenta Jenniffer Rojas, y de diversas autoridades vinculadas a la seguridad pública.

Analizando todo el periodo 2020, se informó que los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) disminuyeron en un 43% comparando los datos con el año 2019, lo que se traduce en un importante número de delitos que dejaron de ocurrir y afectar a los habitantes de la región.

La intendenta Jenniffer Rojas, manifestó, concluida la cita, que “pudimos ver cómo se comportó el delito durante el año 2020, y podemos decir que cerramos con un 43% menos de Delitos de Mayor Connotación Social, es decir, 900 familias magallánicas dejaron de ser víctima de un delito versus el año 2019”, destacó la primera autoridad.

A su vez, se refirió al relevante trabajo que desarrollaron todas las instituciones vinculadas a la prevención y control delictual, “en especial, la gran labor realizada por Carabineros de Chile durante el año 2020, lo que también nos deja un gran desafío para el año 2021, seguiremos trabajando fuertemente y de forma coordinada, por otros delitos, como la Violencia Intrafamiliar y el tráfico de drogas, que se han hecho cada vez más presentes en nuestra región”, afirmó Rojas.

A nivel regional, los delitos violentos disminuyeron un 34%, mientras que los delitos contra la propiedad bajaron un 49%, en tanto, el número de detenidos se redujo en un 46%.

En específico, la Primera Comisaría de Punta Arenas, bajó los casos de DMSC en el 2020, en un 49%; la Segunda Comisaría de Puerto Natales en un 23%; la Tercera Comisaría de Porvenir en un 2%, y la Cuarta Comisaría de Puerto Williams, en un 30%.

En tanto, la Coordinadora regional de Seguridad Pública, Pamela Flores, informó que, en la cita, “se dio a conocer la evaluación de la semana 53 y además un recuento anual de los Delitos de Mayor Connotación Social. En este sentido, las cifras entregadas, son el reflejo del gran trabajo que se ha efectuado durante el año 2020, donde a pesar de los obstáculos que se presentaron producto de la pandemia, la coordinación y el trabajo mancomunado no se detuvo, y nos permitió que finalizáramos el año con un 43% menos en la comisión de delitos contra las personas y contra la propiedad”, destacó.

Flores agregó que las cifras demuestran que se ha tomado un buen camino de gestión, pero que, al mismo tiempo, impone el gran desafío de mantener y ojalá disminuir la estadística este año 2021, para brindar más seguridad a todos los habitantes de la región.

Compromisos

Parte importante de la reunión se concentra en el reporte de los compromisos efectuados por cada comisaría, según lo estipulado en la sesión previa, y en el establecimiento de nuevas acciones a desarrollar durante el mes en curso.

En esta oportunidad se comprometieron labores puntuales para abordar el robo en lugar habitado, no habitado, robo de accesorios de vehículos y, pese a que no se circunscriben a los DMCS, se planteó la importancia se continuar el trabajo coordinado frente a la infracción a la ley 20.000, Violencia Intrafamiliar y conducción en estado de ebriedad.

