Ministro de Economía Lucas Palacios explica cambios y nuevas restricciones al comercio por la pandemia

El ministro de Economía, Lucas Palacios, explicó este martes 12 de enero los alcances de los cambios impuestos al comercio después de los cambios dispuestos por el Minsal en el programa Paso a Paso contra el Covid-19.

El ministro, que este martes sostuvo una reunión con gremios del área comercial, gastronómica y del turismo, manifestó que “hemos estado trabajando para mitigar el efecto de la pandemia en el empleo y en los negocios que son a veces, el gran esfuerzo de la vida de los comerciantes”, además de agregar que las modificaciones tienen lugar “porque hemos ido aprendiendo y allegando información científica que nos permite ir perfeccionando nuestros protocolos y nuestro plan Paso a Paso. Eso implica también actividades económicas”.

Por el mismo motivo, Palacios explicó que los cambios buscan generar restricciones sanitarias específicas, atendiendo “donde la evidencia ha ido encontrando que se produce un mayor nivel de contagio”, por ello, señaló que han ido modificando los protocolos y permisos para que algunas actividades económicas se realicen con un riesgo menor, como el gremio de la construcción, que podrá seguir funcionando con medidas sanitarias de rigor.

“Otro tema importante que está incorporando en este plan Paso a Paso es la certeza jurídica. El solo hecho de que las cuarentenas duren un máximo de cuatro semanas ya genera un nivel de certeza jurídica también para el sector económico”, manifestó el ministro, agregando que “todos los productos están habilitados para funcionar con despacho a domicilio en todos los pasos del plan Paso a Paso, incluido cuarentena. Lo que queremos es que las personas se queden en sus domicilios”.

No obstante, el secretario de Estado se hizo cargo de un punto conflictivo en el plan, que representa la prohibición a los supermercados de vender electrodomésticos, ropa, juguetes y línea blanca, decisión que Palacios argumentó en la línea de la “equidad” en el comercio.

“Si en cuarentena voy a un supermercado puedo comprar cualquier producto, juguetes, ropa, etc., pero eso no ocurre con un comercio pequeño. Estamos igualando la cancha, en el sentido de que en cuarentena los supermercados no van a poder vender presencialmente una serie de productos que son electrodomésticos, línea blanca, juguetería, ropa deportiva y vestuario. Lo van a poder seguir vendiendo con delivery”, afirmó, señalando que con esto hacen que “comercios grandes y pequeños estén en igualdad de condiciones”.

En cuanto a las restricciones del ámbito gastronómico, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, explicó los cambios en la consideración de los aforos de restaurantes y locales de comida.

“Antes se establecía un porcentaje del aforo, el 25% en el paso 2 e iba subiendo hasta llegar a 75% en el paso 4. Ahora lo que se hará es un cálculo más simple: se va a establecer un número máximo de personas por metro cuadrado. Ese número máximo es una persona cada ocho metros cuadrados en el Paso 2, y disminuye a 4 metros cuadrados en el Paso 3”, manifestó, además de establecer un máximo de personas por mesa en fase 4.

“Habrá un número máximo de cuatro personas por mesa, porque lo que queremos evitar son aquellos grandes grupos que concentran en un mismo lugar sin mascarilla, y eso puede hacer aumentar los contagios. Ese número de cuatro personas por mesa aumenta en el caso de paso 3 hacia adelante a un número máximo de 6 personas por mesa”, agregó Uriarte.

Además, el subsecretario mencionó que hoy los restaurantes no podrán poner música desde la fase 3 hacia abajo, decisión que fundamentó en un tema sanitario.

“Es algo netamente sanitario, ya que en los restaurantes, como la gente se saca la mascarilla, supone un mayor riesgo de contagio y la música hace que la gente hable más fuerte. En consecuencia, lo que se está tratando de hacer es evitar un mayor riesgo de contagio”, sentenció.