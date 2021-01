Nublados parciales, temperaturas hasta 20° C y vientos moderados pronostican este martes 19 de enero en Magallanes

El Pronostico Publico, elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral, en el cual indica que para mañana martes 19/01, no se esperan precipitaciones en la región. A su vez, se prevé viento débil con una máxima de hasta 50 km/h en toda la región, a excepción de Pampa Guanaco en donde se espera viento débil a normal de hasta 60 km/h.

Las temperaturas mínimas probables estarán entre los 6° y 9° C; y las máximas entre los 16° a 20° C.

Finalmente el Índice de radiación UV será: 3 – 5 Moderado.

