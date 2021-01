Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno y Director del Indespa, José Pedro Núñez, anuncian en Magallanes la iniciativa «Caleta Inteligente»

Durante su primera salida a terreno, la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno, y el Director del Indespa, José Pedro Núñez, anunciaron la iniciativa Caleta Inteligente, uno de cuyos propósitos es apoyar a la pesca artesanal frente al impacto de la pandemia.

Ambas autoridades advirtieron que el programa busca generar una aproximación entre la comunidad y las caletas existentes a lo largo del país, así como cerrar brechas que afectan a las pescadoras y pescadores en materia de acceso a las tecnologías digitales y comercialización de sus productos, entre otras.

“El apoyo a las pescadoras y pescadores es prioritario, especialmente ahora que su actividad enfrenta dificultades por la pandemia. Caleta Inteligente buscará que el sector artesanal acceda a tecnologías, por ejemplo, con cámaras para cuidar las áreas de manejo. Queremos también acercar la caleta a los consumidores para que valoren y consuman los productos que allí se producen”, sintetizó la Subsecretaria desde caleta Quintay, en la Región de Valparaíso.

Alicia Gallardo y José Pedro Núñez anticiparon que uno de los propósitos del plan es avanzar hacia un escenario en el que las pescadoras y pescadores puedan comercializar sus productos a través de internet.

“Buscamos poner a disposición de la comunidad los productos del mar. Hay entonces aquí también un esfuerzo enfocado en la seguridad alimentaria”, acotó el director del Indespa.

El presidente de los pescadores de Quintay, Javier Álvarez, en tanto, valoró la visita de ambas autoridades: “También estamos súper agradecidos por contarnos sobre Caleta Inteligente. Es muy buena la idea, porque no podemos quedarnos en el pasado. Es avanzar con la tecnología para el futuro. Tal vez, nosotros -en un tiempo más- no vamos a poder seguir pescando, pero las nuevas generaciones van a pescar con un nuevo modelo que nosotros no tuvimos”.

Entre otras acciones, Caleta Inteligente integrará y perfeccionará distintas iniciativas que hoy ejecutan por separado Subpesca, Sernapesca e Indespa.

Una de las iniciativas que englobará Caleta Inteligente es Caleta en Línea, un portal de Sernapesca que -a través de un clic- apunta a entregar información clave sobre las caletas, desde su ubicación hasta los productos que ofrecen. Otra es Ruta de las Caletas, un programa de Indespa que -en el contexto de la pandemia- reemplazó sus muestras gastronómicas itinerantes por la venta, en modalidad piloto, de productos artesanales a través de internet.