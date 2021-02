2021 es un año de reformulación para América Latina, en el sector de las Tecnologías de la Información

· Este año el sector público va a tener un mejor desempeño en la industria TI que en 2020

· En 2021, se prevé un crecimiento en los pagos corporativos y pagos intrafronterizos de un 22.4%

· Se proyecta una mayor inversión no solo en la administración de activos hospitalarios, si no también en el soporte administrativo de infraestructura de la red hospitalaria nacional, para facilitar y habilitar los servicios digitales

Santiago, 02 de febrero de 2020.- 2021 es un año que precisa una visión de corto plazo y más táctica para retomar la fórmula del éxito y ser mejor que 2020, según Ricardo Villate, Vicepresidente de Grupo para América Latina, de la principal firma de analistas del mercado de tecnologías de la información, IDC. “2021 es un año de reformulación”, sostiene.

En el marco del evento virtual de IDC Latinoamérica para la industria TIC, IDC LA Tech CMO Forum Reformulate 2021, Villate indicó que 2021 puede ser mejor que 2020 para el sector en la medida que las organizaciones hayan reajustado su estrategia. Para que este año sea más favorable se deberían cumplir tres condiciones:

1. Reformular las soluciones: los objetivos son diferentes y los procesos también. Por eso las soluciones que se demanden requerirán ajustar la mezcla de productos que ofrecemos. Se deben incorporar tecnologías más móviles a una estructura más distribuida de cómputo donde los puntos de trabajo remoto son más prevalentes.

2. Reformular el mensaje: aun cuando la inversión continúa, las razones están cambiando. El mensaje de valor debe adaptarse a las necesidades actuales y a la agenda actual del CEO. El realineamiento debe revisarse con más frecuencia dada la aceleración digital que vivimos.

3. Preparar a la fuerza de ventas y al canal: en 2021, una mezcla adecuada de competencias físicas y digitales de ventas es cada vez más digital y eso puede ayudar a robustecer las competencias de ventas.

Villate también apuntó que la nube, uno de los componentes más críticos de la plataforma digital, estalló en uso en 2020 y juzga que los efectos residuales de los cambios dramáticos en el consumo y la interacción aún están por verse: “La nube es cada vez más algo que está en todas partes. La seguridad está en el cloud, La inteligencia está en el cloud. Así, cloud está dejando de ser solo cloud, poco a poco”.

Por otra parte, Villate señaló que las prioridades de inversión del mercado de las TI en 2021 serán: seguridad, inteligencia, la nube (IaaS y SaaS), la modernización ERP y la experiencia del cliente.

Asimismo, se refirió a la empresa futura, que representa la nueva agenda del CEO para la nueva normalidad. En esa agenda identifica 9 puntos:

Futuro de las operaciones

Futuro del trabajo

Futuro de la inteligencia

Futuro de las experiencias de cliente

Futuro de la innovación

Futuro de la confianza

Futuro de la infraestructura

Futuro de la conectividad

Futuro del ecosistema de la industria

Así mismo, en el panel Future of Industries: ICT Opportunities in 2021. Talking about: Finance, Health Care, Education and Government, Alejandro Floreán, Consulting & Strategy Vice President de IDC Latinoamérica detalló que en 2021 jugarán un papel muy importante las tecnologías de alto impacto: cloud, inteligencia artificial y las soluciones RPA, y cree que la experiencia del ciudadano debería ser mucho más inclusiva en temas de tecnología.

Edgar Fierro, Country Manager y VP de IDC México vaticinó que este año el sector público va a tener un mejor desempeño en la industria TI que en el 2020, cuando invirtió en la respuesta a la pandemia un porcentaje de los recursos que tenía previstos para este sector (la inversión pública en TI cayó 20%).

Considera que debe producirse una modernización del sector público, que incluya actualizar los sistemas legales, brindar una mayor transparencia y garantizar la privacidad de la información, tanto de las personas como las organizaciones.

Por su parte, Oscar Guzmán, Consulting Manager de IDC Latinoamérica, dijo que, en 2021, Latinoamérica debe considerar las condiciones de su ecosistema educativo, tomar en cuenta datos como el porcentaje de penetración de internet en los hogares de América Latina (50%); Centroamérica y el Caribe cuentan con un 38% de alcance y Chile lidera a la región, con un 58%.

En ese sentido, resaltó la importancia de considerar implementaciones tecnológicas que empoderen las capacidades de los profesores y de los padres de familia. A su juicio, los operadores de telecomunicaciones deben acompañar a las instituciones educativas para identificar cuáles son las necesidades del alumno, considerando su entorno familiar social y nivel educativo.

El crecimiento en los pagos corporativos y pagos intrafronterizos de un 22.4%, un aumento en las amenazas digitales del 21,8%, un salto en los reclamos de robótica de un 20.7% y en la detección de amenazas cibernéticas en 20%, son algunas de las proyecciones del sector bancario para este año que compartió Víctor Almandoz, Consulting Manager de IDC Latinoamérica.

También menciona que la banca fue una de las industrias inmediatamente afectadas por la pandemia en 2020 y que debió robustecer sus telecomunicaciones. Esta vertical debió asegurarse de que su sistema de seguridad tuviera la fortaleza necesaria para adecuarse a la nueva normalidad, y adquirir herramientas de colaboración remota para la continuidad de sus operaciones.

Waldemar Schuster, IT Services Manager de IDC Latinoamérica y especializado en Salud, proyecta que se registrará una mayor inversión no solo en la administración de activos hospitalarios, si no también en el soporte administrativo de infraestructura de la red hospitalaria nacional, para facilitar y habilitar los servicios digitales. 2020, señala, mostró la importancia de la medicina preventiva y la relevancia, en términos de tecnología, de la telemedicina y del monitoreo remoto de salud.

De acuerdo con sus previsiones el crecimiento del soporte a infraestructura, será cercano al 8% para 2021 y la intensificación de la comunicación y colaboración con clínicas vendrá de la mano del monitoreo de salud remoto.

Durante las sesiones simultáneas del IDC LA Tech CMO Forum 2021, Carlo Davila, Enterprise Solutions and Senior Analyst de IDC Latinoamérica, mencionó respecto a la confianza digital (Trust), clave en el proceso de generación de valor, que es necesario que las organizaciones fijen sus objetivos considerando su madurez en materia de digitalización.

En cuanto a las oportunidades que pueden plantearse este año para la seguridad en la nube en entornos multi-nube e híbridos, indicó que a medida que las organizaciones aumenten su consumo de servicios en la nube, la seguridad también cambiará los modelos de adopción con un claro impacto en las oportunidades para ajustarse a la adopción de IaaS, PaaS, SaaS Apps y SaaS infra (39%, 47%, 25% y 29% de crecimiento respectivamente), dejando a la seguridad en la nube con una cuota del 20% sobre la inversión total en productos de seguridad.

La penetración de la nube pública (Public Cloud) se sigue intensificando, de acuerdo con Pietro Delai, Cloud Solutions Manager de ICD Latinoamérica.

En ese sentido, advierte que la nube es la plataforma principal para la mayoría de las iniciativas, hay más ofertas de aprovisionamiento local en más geos, todos los segmentos están moviendo sus sistemas centrales a la nube pública, y hay un predominio de la solución híbrida en América Latina.

Respecto a la aceleración Edge, Diego Anesini, Entreprise Solution Director de IDC Latinoamérica, detalló que

