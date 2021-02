Arturo Díaz, concejal de Punta Arenas: “El Seremi de Educación vive en un mundo paralelo”

El pasado lunes, el Seremi de Educación de Magallanes, Rodrigo Sepúlveda, expresó su molestia frente al concejal y candidato a Alcalde, Arturo Díaz, dado que “no aporta sino más bien se queja”. Las declaraciones de la máxima autoridad gubernamental se dieron en reacción a Díaz, quien señaló, luego de una serie de reuniones con miembros de la comunidad educativa, que no estaban aún las condiciones para un retorno seguro a clases la primera semana de marzo

Según Arturo Díaz, enfermero de profesión, con su declaración simplemente cumplía su rol como concejal, de plantear las inquietudes que ha recibido de la ciudadanía. “Tenemos un Seremi de Educación que vive en un mundo paralelo y no entiende que dentro de las funciones de mi rol de concejal es ser portavoz de las demandas ciudadanas. He conversado con profesores, profesoras, asistentes de la educación, padres, apoderados y alumnos, y la opinión casi unánime es que, tal como dije, no están dadas las condiciones para un retorno seguro a clases”, indicó Díaz.

El candidato a Alcalde de la oposición, además criticó duramente la gestión del actual Seremi. “Este señor es el mismo que se fue de vacaciones dejando a los profesores y profesoras sin cierre del año escolar 2020 hasta la primera semana de enero del presente año, es el mismo que dijo que los profesionales y técnicos de los PIE no trabajaban. El inicio del año escolar no implica solo movilizar a más de 15.000 alumnos, sino también a padres y apoderados, locomoción colectiva, más todas y todos los trabajadores de educación. Hay establecimientos educacionales en los cuales en épocas normales no hay papel higiénico ni agua caliente y no hemos visto un plan desde el gobierno para preparar los colegios para el retorno a clases”, sentenció Díaz.

Ante la crítica del Seremi de la falta de propuestas del concejal Díaz, este detalló algunas de las que ha trabajado junto a las comunidades educativas y del área de la salud. “Es fundamental apoyar el tremendo trabajo que están haciendo los y las trabajadoras de atención primaria de salud, e incluirlos en el diseño conjunto de un plan de retorno seguro a clases. Todos quienes trabajan en educación deberían ser población prioritaria de vacunación. También es necesario que el gobierno financie operativos de sanitización diaria a cada colegio, entregue el stock adecuado de elementos de protección personal y crear accesos especiales y espacios seguros en escuelas básicas y pre básicas, de tal manera que los padres y madres puedan retirar a sus hijos evitando aglomeraciones. La trazabilidad, como siempre hemos dicho, es crucial. Necesitamos un catastro de cada curso de la comuna, en relación al espacio de cada sala y número de alumnos para diseñar las condiciones mínimas de seguridad con distanciamiento social. Las propuestas están, lo que falta es la disposición de democratizar las decisiones, escuchando a toda la comunidad educativa para resolver en conjunto y no ser caja de resonancia de lo que diga el ministro Figueroa en Santiago”, dijo Díaz.

“Esta desconexión de la realidad, lamentablemente, no es exclusiva del Seremi”, agregó. “El colegio de profesores, por ejemplo, ha sido recibido solo una vez por el alcalde en ejercicio. Lo mismo con los y las trabajadoras de la Atención Primaria de Salud, que han sido la columna vertebral de este proceso de vacunación, han sido recibidas solo una vez por el alcalde Radonich. Acá hay una coalición de gobierno que nos prometió tiempos mejores, que nos prometió trabajo en terreno, pero que se ha terminado encerrando en sus oficinas, de espaldas a la gente”, finalizó el concejal por Punta Arenas.