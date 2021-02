Carmen Berenguer, Juan Pablo Sutherland y Editorial UTalca presentan libro póstumo de Pedro Lemebel

La obra del escritor, cronista y artista visual chileno es considerada una de las más radicales y contestatarias de la tradición literaria, visual y performática chilena.

En 2013 su trabajo literario fue reconocido con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso que otorga la UTalca. En este contexto, este libro se suma a la Colección del mismo nombre, bajo el sello Editorial Universidad de Talca.

El 23 de enero se cumplieron seis años del fallecimiento del escritor, cronista y artista visual chileno Pedro Lemebel, y en el marco de la conmemoración se llevó a cabo el lanzamiento del libro “Obra Escogida”, una selección realizada por la destacada poeta Carmen Berenguer, que reúne momentos claves de la trayectoria de una de la voces más radicales y contestatarias de la tradición literaria, visual y performática chilena.

Pedro Lemebel fue galardonado en 2013 con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso que otorga la Universidad de Talca, lo que permitió la publicación de este libro bajo el sello de la Editorial Universidad de Talca, que se viene a sumar a la Colección Premio José de Donoso; y que reúne los títulos de los 19 destacados autores de habla hispana que han sido reconocidos con este premio.

En la presentación del libro “Obra Escogida”, que se realizó de manera virtual a través del canal de YouTube Extensión UTalca -y que se encuentra disponible en el nuevo canal de YouTube Editorial UTalca-, participaron la poeta, cronista y artista visual Carmen Berenguer, el escritor, comunicador visual, ensayista, y académico Juan Pablo Sutherland, y la directora de la Editorial Universidad de Talca, Marcela Albornoz.

En sus palabras de bienvenida, la directora de la Editorial y de Extensión Cultural – Artística de la Universidad de Talca, Marcela Albornoz, expresó: “Este 23 de enero recordamos de manera muy significativa la partida terrenal de Pedro Lemebel, pero que, a pesar de ello, nos deja su legado, su obra literaria que está más viva que nunca. Para la Editorial Universidad de Talca, publicar este libro tiene un valor incalculable; conformar este libro Obra Escogida, que se suma a nuestra Colección Premio José Donoso; un premio instituido por la Universidad de Talca en 2001, y que este año cumple 20 años, con lo que ya se ha transformado en un hito emblemático para la Universidad y para el medio literario; un premio impulsado por el Rector Álvaro Rojas Marín y el profesor Javier Pinedo a quien recordamos con especial afecto, y que hoy en día es coordinado por Claire Mercier, grandes escritores y escritoras iberoamericanos han sido galardonados por este premio, que es reconocido internacionalmente”.

Respecto del libro y el Premio José Donoso, Albornoz agregó que “ya han pasado ocho años desde que se le entregó el Premio a Pedro Lemebel, y este es el libro número 19 de esta colección que lleva el nombre del escritor chileno José Donoso. Iniciamos este 2021 con este título; una publicación que nos llena de orgullo. Quiero agradecer especialmente al mismo Pedro, pues este libro es posible gracias a él, porque él se comprometió en vida, al recibir el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, en el año 2013, a publicarlo, en una ceremonia de entrega del Premio que realizamos en la Feria del Libro. Lamentablemente no fue posible publicarlo en vida. Es un libro póstumo”.

“Un prólogo notable”

Durante la presentación del libro, la poeta y cronista Carmen Berenguer, responsable de esta selección, y con quien comparte un pasado de intensa actividad artística, ambas figuras emblemáticas de la contracultura en dictadura, leyó el prólogo escrito por ella. Previo a la lectura, la escritora agradeció la oportunidad de contar con un espacio para recordar al autor. “La presentación de este libro es más bien un homenaje, en recuerdo, in memoriam a Pedro Lemebel. Agradezco a la Editorial Universidad de Talca y a la extensión que realiza. Mis agradecimientos van también a la Universidad de Talca, que nos ha brindado un espacio como este; es una institución que se configura como un lugar emblemático, especialmente con este Premio José Donoso, que reconoce a un repertorio tan importante de escritores”.

Marcela Albornoz reconoció a Berenguer por su trabajo en “Obra Escogida”. “Este es un libro amado, porque además resignifica la labor, el trabajo literario, esta subversión de nuestro querido Pedro Lemebel, y cuya selección de obras es el resultado de un trabajo magistral por parte de Carmen Berenguer, con un prólogo notable, escrito por ella. Desde la Editorial Universidad de Talca estamos muy conmovidos y agradecidos de la labor que ha realizado Carmen en la selección de las obras, tan profesional, tan dedicada”.

Respecto del prólogo, Berenguer explicó que escribirlo fue un tremendo desafío. “Y es que para mí Pedro fue tan entrañable, fue un amigo y quisiera recalcar que fue fundamentalmente un amigo literario y artístico, al mismo tiempo que establecimos una relación estrecha, pero en ese espacio; es decir, nuestras vidas íntimas y personales fueron tocadas solamente a partir de nuestras madres. Él adoró a mi madre desde el momento en que se conocieron. Paso por ahí nuestra relación más íntima, el hablar de nuestras madres, lo que también menciono en el prólogo”.

Luego de la lectura de Carmen Berenguer, el escritor Juan Pablo Sutherland, reconocido además por ser una de las voces importantes a la hora de pensar y reconocer los derechos de la diversidad sexual en Chile, expresó. “He vuelto a tantos lugares, a tantos momentos con esta lectura maravillosa, con este prólogo espectacular de Carmen Berenguer, un trabajo de lujo. Agradezco a Carmen, con quien tengo una amistad maravillosa, y a quien admiro mucho como poeta, que ocupa un gran lugar cultural y literario en Chile, el honor de esta complicidad y de participar de este momento, a propósito de que estamos en un día tan especial, es un momento muy importante, muy emotivo para todos; un momento único”.

“Cuando terminé de leer el libro, con prólogo de Carmen Berenguer y editado por la Universidad de Talca, Colección Premio José Donoso, me pasó algo muy relevante, porque he leído mucho sobre Lemebel, porque hay innumerable material sobre su particular y notable trabajo literario en Chile y fuera del país; una verdadera montaña de textos críticos y estudios, pero mientras leía el prólogo de Carmen, la escritura volvía a brillar en ese espacio de habitar simbólico y material que tiene sus dimensiones tanto políticas como afectivas. El texto al que nos llevó Carmen fue la compañía crítica de alguien que caminó junto a Lemebel y que compartieron una genealogía mayor en la literatura chilena; nuevos lenguajes que golpearon la mesa patriarcal del canon literario chileno. Vi a Carmen y a Pedro juntos”.

Y es que, en la historia de Sutherland, la figura de Pedro Lemebel ha tenido gran significación. “Desde este lugar de honor en que me ha puesto Carmen, y Pedro, que me hace guiños desde donde esté, yo también recordé el momento en que lo despedimos, donde estaba una multitud, donde también me tocó algo parecido, que fue intentar organizar un poco las multitudes para despedir a Pedro; muchos recordarán ese día”.

“Con Pedro también compartí la idea de una amistad que era literaria, que era política y critica; había una complicidad y eso que dice Carmen de una amistad literaria, que permaneció por mucho tiempo y que se extraña; siempre había en ella esa discusión un sentido de pensar la escritura como un espacio político, la que muchas veces se pierde en la batalla de los egos autorales”, agregó el escritor.

La poeta agradeció la participación de Juan Pablo Sutherland como presentador del libro. “Gracias Juan Pablo querido, hoy un emblemático académico, y por sobre todo escritor, que ha proporcionado libros tremendamente interesantes, de memorias, sobre todo; libros como Papelucho gay en dictadura. Tanto para mí como para Pedro, Juan Pablo era el joven que venía con la escritura y apareciendo en los años ochenta, con su libro Ángeles negros. Por todo esto es bastante importante que sea Juan Pablo Sutherland quien esté presentando el libro, porque él sostuvo un diálogo con Pedro Lemebel desde esa época”.

Por su parte, la directora de la Editorial se sumó a las palabras de Carmen Berenguer. “Agradezco que haya sido Juan Pablo Sutherland quien presentara este libro, pues sabemos que tuvo un vínculo tan entrañable y notable con nuestro querido Pedro Lemebel”.

Alta convocatoria

La directora además aprovechó la instancia para destacar la gran convocatoria del evento virtual. “Hago un especial agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron durante la presentación de este libro tan anhelado y amado. Tuvimos una amplísima convocatoria; una audiencia maravillosa, seguidores de Pedro Lemebel, de Carmen Berenguer y también de Juan Pablo Sutherland, todos ellos esperaban con ansias esta publicación que hoy ya es una realidad y que es posible adquirir a través de nuestro portal editorial.utalca.cl”.

Por su parte, Juan Pablo Sutherland se sumó a las palabras de la autoridad universitaria. “Agradezco además a la Universidad de Talca, al maravilloso trabajo que hace el equipo de la Editorial, a Marcela Albornoz y a todos quienes están facilitando este proceso y a todos los amigos y amigas de Pedro que nos acompañaron en este día, se siente esa bella y radical energía. Va un saludo cariñoso y batallante para todos ellos que se conectaron con nosotros”.

Más información

La presentación virtual de “Obra Escogida”, de Pedro Lemebel, se encuentra disponible en el canal de YouTube Editorial UTalca (https://youtu.be/0zrLse6iHMA ), y en el de Extensión UTalca (https://youtu.be/_VUuwn-GFqc)

Para los interesados en adquirir la publicación, se encuentra disponible en formato impreso en el portal editorial.utalca.cl.