Conozca la ley N° 20.845 de Inclusión escolar – Nieves Raín Caun, Profesora – Opinión

Ley 20845 más conocida como Ley de Inclusión Escolar, tiene varios propósitos entre ellos el fin a la selección arbitraria de los y las estudiantes a los establecimientos educacionales, regulando este proceso; que debe considerar los principios de transparencia, equidad y no discriminación arbitraria. Iniciando consigo un nuevo sistema de admisión.

Otra cosa que hace esta ley, es que elimina el financiamiento compartido, de manera gradual, para establecimientos particulares subvencionados y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciban aportes del estado. Lo que significa que se deben destinar de forma íntegra los recursos a fines educativos.

Pero quizás lo más relevante de esta ley fue que colocó en la discusión pública, los derechos que asisten a niños, niñas y jóvenes. Lo cual para cualquier maestro con algunos años de experiencia puede parecer una obviedad, al parecer para algunos no era una cuestión tan clara y esta ley; viene a salvaguardar esto.

Recuerdo incluso, no sin cierto asombro que alguien, tras la explicación de esta ley hace ya un tiempo, me consulto si un niño de dos años tenía derechos y cómo era eso posible. Pues sí, efectivamente a veces algunos adultos nos consideran a los infantes como sujetos de derechos, presumen que los niños, niñas y jóvenes no tienen derechos y poco se les consulta o respeta, y en muchas ocasiones, se les vuelven invisibles, entre tantas temáticas que aquejan a nuestra sociedad chilena, pero los niños sin importar su edad tienen derechos y la sociedad chilena tiene compromisos para con ellos sin exclusión.

En ese mismo sentido, entendiendo que nuestros niños tienen derechos desde lo más simple a lo más complejo, tener políticas de buen trato, convivencia adecuada a modo de ejemplo, es esencial en materia tanto educativa como en la vida misma.

Desde la misma raíz también, habrá que discutir que tan relevante son los uniformes para el ejercicio de su derecho a la imagen y la construcción de su identidad, así también los cortes y colores de cabello con prisma de libertad. Necesario que estos temas se discutan en escuelas y liceos, porque dan cuenta como los derechos nos afectan a todo nivel; a nuestra apariencia y los prejuicios que hacemos basados en este aspecto, pueden influir sobre la vida y el trato que damos a las personas.

Es necesario reflexionar, que las leyes traducen problemas no resueltos desde la sociedad y se plasman en temas del día a día. Es un ir y venir.

Conversar sobre prácticas, tan del cotidiano, se hace necesario, para dar cuenta de esta dura realidad y su abordaje ya, desde la perspectiva de derechos.

Prácticas que no pueden estar por encima de los derechos de personas deben encontrar su fin y en este caso, jamás debe estar por sobre el Derecho a la Educación.

Sin embargo está pendiente que esta legalidad cale en nuestra conciencia de manera urgente, pues aun la educación depende mucho de los vaivenes de la política imperante. La institucionalidad es débil y cuenta con recursos insuficientes, con intenciones ambiguas respecto de los derechos que asisten a nuestros niños, niñas y jóvenes. La única manera de que todo se supedite como se debe a la ley y el resguardo de la infancia, tal cual como se interpreta de esta ley en materia educativa, es con la participación activa de la comunidad, las familias y los maestros.

En fin, los niños, niñas y niñes tienen derechos y los adultos debemos cuidarlos y defenderlos.

Nieves Rain Cayun

Profesora.