Consejero Regional de Tierra del Fuego Andrés López oficia a ministra de Transportes y Telecomunicaciones: reclama que Proyecto Fibra Óptica sea implementado en la provincia

El consejero regional de Tierra del Fuego, Andrés López, planteó en la sesión plenaria de este viernes 26 de febrero los numerosos problemas que enfrenta a diario la comunidad fueguina debido a graves deficiencias en la conectividad a internet y requirió enviar un oficio a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt y a la subsecretaria, Pamela Gidi, denunciando esta situación y solicitando una audiencia para encontrar soluciones que permitan concretar la implementación del proyecto Fibra Óptica en la provincia que representa.

Según explicó el consejero, “hoy dimos cuenta de la situación que estamos viviendo en lo que dice relación a la llegada de la Fibra Óptica a Magallanes y siendo sinceros, en Tierra del Fuego no ha servido de nada. Los problemas de conectividad son cada vez peores y se seguirán complicando ya que existen más necesidades asociadas, no olvidemos que el servicio de Impuestos Internos exige boleta electrónica y que se nos acercan nuevamente las clases semipresenciales. Mucha gente reclama, comerciantes, contadores, servicios públicos, llegando al extremo de que no logra abrir un archivo que llega por correo electrónico”.

López agregó que “No veo una solución concreta ya que en el Plan de Zonas Extremas no quedó especificado que pasaría en el caso de que no sea rentable para las empresas incorporarse a la red del proyecto Fibra Óptica Austral en un determinado territorio y es lo que está ocurriendo. No somos atractivos comercialmente y costará mucho que una empresa se interese, quizá lamentablemente la única solución sea acordar algún un tipo de subsidio. Por ello, he planteado al presidente del CORE solicitemos una audiencia con la ministra y la subsecretaria a fin de ver en que quedará todo esto porque si no será letra muerta y los fueguinos nos veremos en desmedro por no tener nunca la fibra óptica operativa”, concluyó.

Compartir Pin 0 Compartir