La importante labor de la Unidad de Farmacia del Hospital Clínico Magallanes: 600 recetas diarias entrega desde inicio de la pandemia

Alrededor de 600 recetas diarias entrega la Unidad de Farmacia del Hospital Clínico Magallanes desde iniciada la pandemia, ahora, en su mayoría a domicilio ya que los tiempos obligaron a reordenar su unidad y adaptarse a los nuevos requerimientos.

Desde abril del año pasado, la Farmacia ha estado recepcionando las recetas médicas de los usuarios a través del call center 61 229 3040 y 612 229 3183 o, también se pueden contactar a través del correo electrónico farmaciacoordina.hcm@redsalud.gov.cl.

En caso de que un paciente posea una nueva receta de su medicamento y no esté registrada en el sistema, en el correo podrá adjuntar la imagen para que el equipo de Farmacia atienda el nuevo requerimiento y no haya alguna confusión a la hora de la entrega.

“La Farmacia funciona en base a recetas vigentes, en caso de que la receta del paciente haya vencido, debe comunicarse con su Centro Adosado y de Especialidad (CAE) para renovar su receta. Luego, el CAE gestiona la orden de forma interna y entrega la nueva receta a Farmacia para que nosotros la enviemos al domicilio del paciente”, explicó la química farmaceútica del HCM Angela Troncoso.

Cinco móviles son los encargados de brindar este valioso servicio a la comunidad que de 8.00 a 18.00 horas (con horario de colación) hacen entrega de los medicamentos a la dirección que indiquen los pacientes. Además, la preparación de las recetas de los medicamentos se demora entre 24 y 48 horas.

“Si el paciente no se encuentra en su domicilio, el repartidor intenta contactarlos de forma telefónica y si no responde, en la tarde volvemos a la dirección del paciente y, en caso de no lograr ese contacto, nuestra secretaria de Farmacia se contacta nuevamente con los usuarios”, agregó la profesional.

Es de suma importancia que los usuarios actualicen la dirección de sus domicilios o números telefónicos, para no generar ningún retraso a la hora de entregar el medicamento y hacer un proceso más expedito.

