Miembros del “Club Deportivo Social y Cultural Atlético Fueguinos” realizan hallazgo de un “Memorial de 1978”, elaborado por Infantes de Marina durante la crisis del Beagle

Los elementos fueron encontrados el pasado 7 de febrero en Cerro Róbalo, en las cercanías de Puerto Williams.

Durante la jornada del 11 de febrero, por medio de redes sociales, se dio a conocer el hallazgo de un “Memorial de 1978”, el cual fue elaborado por Infantes de Marina en la cumbre del Cerro Róbalo en diciembre de 1978.

Los protagonistas del hallazgo fueron Nicolás Hidalgo Leiva, el cual junto a Camilo Márquez Tacul, Cristian Provoste Navarrete, Eduardo Núñez Gajardo y Felipe Barría Vergara, quienes el 07 de febrero de 2021 dieron con los diferentes artefactos.

Nicolás Hidalgo señaló “Somos un grupo de amigos que vivimos en Puerto Williams, desde hace años algunos migramos otros son de acá. Desde hace varios años que escalamos y hacemos trekking por estos cerros y circuitos como son el cerro Robalo, Lago Windhond, pasando por el ex refugio Beuchef y llegando al Charles que data del año 1966 por mencionar algunos”.

Comento que “para nosotros es muy gratificante encontrar la historia en vivo que se vivió en el Canal Beagle en la casi guerra con Argentina, lugar que después de muchos años jugábamos en las trincheras y en los restos que están en batería Robalo. Somos CAF “Club Deportivo Social y Cultural Atlético Fueguinos” el cual es parte ya propia de Puerto Williams por realizar deporte y destacando por las caminatas y senderos de la isla Navarino”.

Lugar que sin duda es lugar de nuestros sueños, pensamientos y ganas de entregar conocimiento haciendo actividades para los niños y población en general, mediante la postulación de un terreno al Ministerio de Bienes Nacionales para hacer la 1ra Escuela de trekking y Alta montaña lo cual para nosotros daría mayor realce en hacer la dependencias y colocar una galería con imágenes y fotos en conmemoración a ustedes a nosotros y los futuros niños y jóvenes, que nacieron vivieron y lucharon por el desarrollo de nuestra isla Navarino.”

El hallazgo de este “Memorial de 1978” fue parte de la casualidad, un domingo de trekking de amigos en Cerro Róbalo, tras más de dos horas y media de marcha alcanzando la cima que se encuentra a 867 metros de altura.

El sitio Andes Hand Book señala que “A pesar de su cercanía a Puerto Williams, de ser frecuentemente observado y de no ser difícil de ascender, es raramente visitado. Gran parte de quienes se aventuran en estas tierras suelen visitar el circuito de los Dientes de Navarino, lago Windhond o el cerro La Bandera, por lo que el cerro Róbalo se muestra como un icono del abandono de numerosas cumbres de esta isla”.

Quizás está situación de “abandonó” es lo que permitió que el “Memorial de 1978” llegase hasta nuestros días. Sin embargos este grupo de amigos en 2021 buscaban en la cumbre otra cosa, en el pasado invierno habían debajo una botella de Whiskey, con el objetivo de ascender en algún momento y compartirlo en una nueva jornada.

Fue en búsqueda de este elemento, vital para muchos, que en la cima comenzaron a rastrear el área, la sorpresa fue mayúscula cuando en un pequeño recoveco encontraron una botella y una camisa enrollada con un alambre.

Las viejas historias del Crisis del Beagle de 1978 comenzaron a inundar el ambiente de estos exploradores, quienes comprendieron la importancia de estos elementos realizando un registro fotográfico y resguardando el lugar del hallazgo de este “Memorial de 1978”.

En una vieja botella encontraron un trozo de papel, el cual se mantiene en perfecto estado, en esta escrito por lápiz de color rojo se podía apreciar el siguiente escrito:

“Hoy 8 del XII de 1978 llegamos hasta aquí Omar Dapick Teniente 1° IM; Juan Soto Sargento Subteniente IM; Juan Maldonado Cabo 1° IM; Eliazar Carvajal Cabo 1° IM; Clotario Sánchez Cabo 2° IM; José Matus Soldado IM.

Todos pertenecientes a la Compañía de Fusileros N° 414 IM”

El autor del escrito fue el entonces Teniente 1° IM Omar Dapick, nacido y criado en Magallanes, quién pudo ser contactado y manifestó sorpresa en torno al hallazgo del “Memorial de 1978”. Comentó que habían ascendido el Cerro Róbalo en búsqueda del “Memorial de Fundación de Puerto Luisa”, actual Puerto Williams, a instancias del Capitán de Fragata Gastón Droguett, aprovechando las diferentes actividades relativas a la evaluación y planificación de la defensa en el contexto del despliegue.

Es de esta manera que realizaron marcha hasta la cumbre del mencionado cerro, realizando distintos análisis y visualizando la zona, todo esto en un contexto de tensión en los días más críticos de la Crisis del Beagle de 1978.

De esta manera relata Omar Dapick que decidieron dejar algunos elementos, entre ellos la botella con un mensaje y en forma espontánea el Cabo 2° IM Clotario Sánchez su camisa, esto “con el objetivo de ir a buscarlo si es que sobrevivían a la guerra”, señaló Dapick.

Para Omar Dapick “hay sentimientos encontrados. Quería ser yo u otro de la patrulla que lo rescatara, tal como lo acordamos si salíamos vivos del conflicto. Por otro lado, la cobertura que se le pueda dar puede servir para ilustrar el sacrificio que hubo en aquellos que estuvimos haciendo soberanía. Hoy la gente está en otra. No valora aquello”.

Sin embargo, a pesar de lo importante y particular de los artículos encontrados, la historia de aquellos hombres es mucho más trascendente, parte de un proceso histórico mayor del cual señala el historiador Francisco Sánchez, autor de diversos libros sobre el Conflicto del Beagle, “a pesar de los diferentes estudios e investigaciones, aun no se ha podido comprender del todo y en donde las memorias de aquellos servidores han permitido en parte comprender la movilización más grande de las Fuerzas Armadas chilenas en toda su historia, evidentemente sin contar con el actual despliegue realizado en el marco de la pandemia de Covid 19”.

Complementando que “el hallazgo realizado por los miembros del “Club Deportivo Social y Cultural Atlético Fueguinos” es muy importante, representando su actitud de respeto ante estos elementos su compromiso con la historia regional, lo cual claramente es un ejemplo para la ciudadanía en general”.

Este hallazgo realizado en el Cerro Róbalo dio pie para la publicación del libro “Vivencias de un Oficial Infante de Marina en la Crisis del Beagle de 1978”, el cual reúne algunos antecedentes adicionales sobre el hallazgo del “Memorial de 1978” y las experiencias del entonces Teniente 1° IM Omar Dapick en la Región de Magallanes en el contexto de uno de los momentos más tensos en las relaciones chileno-argentinas en toda su historia.