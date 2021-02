US$ 165.788.010 se transaron en la región de Magallanes y Antártica durante el 2020 a través de ChileCompra

Los proveedores de la región son invitados a participar de la Compra Ágil, nueva modalidad lanzada en el contexto del Plan Económico de Emergencia y que, de abril 2020 a enero 2021, ya registra más 80 millones de dólares vendidos por un 82% de pequeñas empresas de todo el país. Para ello se pueden capacitar gratuitamente en https://capacitacion.chilecompra.cl/.

Durante el 2020 se transaron 165.788.010 dólares equivalentes a 129.574.295.488 a través de la plataforma www.mercadopublico.cl en la Región de Magallanes y Antártica, generándose 38.921 órdenes de compra emitidas por los diferentes organismos públicos de la zona.

Asimismo, gracias a la nueva modalidad de Compra Ágil, que puso en marcha en abril de 2020 ChileCompra e impulsada por el Ministerio de Hacienda en el contexto del Plan de Emergencia Económica, se abrió el mercado para rubros y proveedores de todo el país, especialmente micro y pequeños, al permitir un acceso rápido y flexible a oportunidades de negocio.

La seremi de Hacienda Lil Garcés explicó que “Compra Ágil apunta especialmente a las empresas de menor tamaño para que puedan generar ventas en todo tipo de productos y servicios a cualquier localidad del país. Es una modalidad más dinámica, sin barreras de entrada, con mayor participación y agilidad. Representa una oportunidad concreta para generar negocios para las Mipymes por lo que las invitamos a ingresar a Mercado Público y aprovechar este canal de venta on line”.

Garcés agregó que los resultados en el año han sido muy positivos: del 21 de abril al 31 de diciembre de 2020 se transaron más de US$ 80 millones a través de la Compra Ágil, de los cuales el 82% fueron adjudicadas por Mipymes de todas las localidades del país.

Los proveedores locales son invitados a participar de una amplia oferta de capacitaciones gratuitas y periódicas que efectúa ChileCompra para facilitarles los negocios con el Estado. Se trata de una nueva oferta de servicios a pymes regionales para potenciar sus ventas en Mercado Público, a través de la atención presencial y virtual sobre temas de compras públicas por medio de la red de ChileAtiende, el plan de capacitaciones gratuitas en alianza con organismos como Sercotec, y el Centro de Ayuda de ChileCompra con materiales explicativos.

Se busca que las Pymes regionales aprendan cómo convertirse en proveedor del Estado y modalidades como la Compra Ágil que presenta oportunidades diarias y rápidas de ventas y cómo ofertar en licitaciones. Para inscribirse, sólo se debe ingresar a https://capacitacion.chilecompra.cl/.

Quiénes compran más en la región y en qué rubros

En la Región, las instituciones con mayor participación fueron: MOP – DIRECCIÓN DE VIALIDAD (21.345.716.661 pesos); HOSPITAL DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA (19.283.367.190 pesos); ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR (8.218.291.777 pesos).

Por su parte, los rubros más solicitados fueron: Obras (US$ 32.811.241); Servicios de construcción y mantenimiento (US$ 19.620.530); Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial (US$ 9.824.412).

Las principales órdenes de compra, durante el 2020, fueron las siguentes:

Institución Código orden de compra Motivo de la compra Proveedor Monto comprometido en US$ MOP – Dirección de Vialidad 589713-1-SE20 MEJORAMIENTO RUTA Y-71 PORVENIR ONAISSIN, TRAMO 1 Constructora Vilicic S.A. 16.715.102 Ilustre Municipalidad de Porvenir 5282-21-SE20 Construcción Lomas de Baquedano III Constructora Salfa (Punta Arenas) 9.047.939 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF 1273-3-SE20 MEJ Y AMPL VARADERO CAL BARRANCO AMARILLO- ETAPA I Constructora Salfa (Punta Arenas) 6.716.071

Cifras nacionales en Mercado Público el 2020

El total de proveedores transando, es decir que emitieron ofertas, cotizaron y/o recibieron una orden de compra, fue de 108 mil proveedores, el 96% de los cuales son Mipymes. Cabe recordar que las órdenes de compra en www.mercadopublico.cl, a partir de las cuales se calculan los montos, corresponden a compromisos y no a pagos de los organismos del Estado.

A su vez, durante el 2020 los montos totales transados por los organismos del Estado a través de la plataforma de ChileCompra, www.mercadopublico.cl, alcanzaron US$ 12.365.031.154 (9.740.564.236.488 pesos). La participación de las MiPymes (micro, pequeña y mediana) alcanza más de US$ 7.295 millones.

Las entidades públicas –ministerios, servicios, hospitales, municipios, universidades y FF.AA.- emitieron 1.622.611 órdenes de compra en la plataforma de compras públicas. Cabe recordar que las órdenes de compra en www.mercadopublico.cl, a partir de las cuales se calculan los montos, corresponden a compromisos y no a pagos de los organismos del Estado.

A través de Convenios Marco –la tienda virtual más grande del país- los organismos públicos hicieron compras por más de US$ 2.173.780.167 (1.701.781.730.201 pesos).