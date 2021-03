Concejal Arturo Díaz se refiere al proceso de desmunicipalización.

Luego de que el Gobierno informó a través de un decreto que se adelanta el proceso de desmunicipalización en Punta Arenas, el concejal y actual candidato a alcalde por la comuna, Arturo Díaz, manifestó su apoyo a los y las trabajadoras de la educación.

Si bien el proyecto de Ley Nueva Educación Pública era muy esperado y promovido transversalmente por el objetivo de que las escuelas dejen de ser administradas por los municipios; una vez entrada en vigencia de forma paulatina,

Las experiencias previas en otras regiones (como parte de la Metropolitana, Araucanía y Valparaíso) han sido complicadas porque ha habido problemas de planificación y financiamiento y por sobre todo, poca claridad en la continuidad laboral de profesores, asistentes de la educación y administrativos que hoy trabajan bajo dependencia de la CORMUPA.

Respecto a Magallanes, el alcalde Claudio Radonich firmó la solicitud para adelantar el proceso en Punta Arenas, dada la crisis financiera que presenta la Cormupa. Desde el magisterio calificaron la medida como inconsulta y deslegitimada, ya que no cuenta con la participación de los principales actores de la educación pública.

El Concejal Arturo Díaz manifestó que “cuando se produjo el traspaso a Municipios de la educación pública, se puso a las escuelas a depender de organismos que no estaban preparados ni administrativa ni pedagógicamente, generando además, una deuda previsional con los profesores; esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que aprender de los errores que han cometido otras regiones, no podemos caer en estos desórdenes y torpezas que, al final del día, perjudican a las comunidades educativas”.

El 31 de marzo está agendado que los expertos y expertas que componen el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública se refiera a la puesta en marcha del proceso, que culmina originalmente en 2025, y puede recomendar su aplazamiento hasta 2030. “Antes de este insumo, el Alcalde Radonich prefirió apurar el proceso. Nosotros optamos por la prudencia. La educación pública no es un ‘problema del que deshacerse’ como parece suponer el actual alcalde, sino un asunto de pública relevancia del que el Municipio debe manejar mejor”, concluyó Arturo Díaz.