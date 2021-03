15 mujeres de Punta Arenas fueron destacadas por el Municipio en el marco del Día Internacional de la Mujer

La mayoría de ellas sobresalen por su aporte y reinvención durante la pandemia.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este lunes 8 de marzo, el Municipio de Punta Arenas entregó un reconocimiento a 15 mujeres destacadas de la comuna, en su mayoría por su aporte y reinvención durante la Pandemia.

“15 mujeres que durante el año 2020 estuvieron marcadas por el servicio público, sobre todo por el tema Covid, desde doctoras, enfermeras, tens, que estuvieron en la Uti, personas que tuvieron contagios, que se recuperaron, que estuvieron entubadas. Personas que sacaron una máquina de coser a pedales, una vecina de nuestra ciudad que su misión fue hacer mascarillas para sus vecinos cuando éstas eran muy caras”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacando la labor de cada una de las mujeres galardonadas este año.

Cada una de ellas, se mostraron muy contentas y agradecidas por el reconocimiento entregado.

“Fue un momento emotivo que me hizo recordar el año 2020, que efectivamente fue un año duro para nosotros como hospital. El prepararnos para la pandemia, sabiendo que teníamos que dar respuesta a la comunidad de Punta Arenas y de la región respecto a la salud, pero también en lo personal cuando enfermé”, afirmó la doctora María Isabel Iduya, subdirectora médica el Hospital Clínico de Magallanes.

Por su parte, Mariela Delgado Barrientos, fundadora de Playtime y ganadora del premio Crece Mujer de Banco Estado, señaló que “Para mí es un tremendo honor, una tremenda alegría el haber sido reconocida entre tantas mujeres. Estoy muy contenta de también poder ver a otras mujeres que, a pesar de lo difícil de este año pudieron reinventarse, cada una en su área”.

La presidenta de la Junta de Vecinos Loteo del Mar, Claudia Cárdenas, destacada por su labor de cuidado hacia sus vecinos durante la pandemia, indicó que “una como dirigente social trabaja porque le nace. El hecho que te reconozcan, uno no lo espera, pero es maravilloso sentir esta sensación de que hay gente atrás que te está observando para que nosotros podamos entregar un legado a los más jóvenes”.

Otra de las destacadas fue la infectóloga del Hospital Clínico, Mónica Pinto, quien se manifestó “muy agradecida de la Municipalidad que premió a una serie de mujeres y dentro de ellas gente de la salud que nos tocó un año duro, así que contenta como magallánica además, de ser reconocida por trabajar en la propia tierra”.

Finalmente, la señora María Fidelina Torres, quien se reinventó durante la pandemia creando 400 mascarillas con una máquina de pedales. “Yo estaba muy mal, porque me había venido una depresión grande y era llorar y llorar. Entonces, llegó mi hija mayor y me dijo ‘mamita, nosotros estamos haciendo mascarillas. ¿Te atreves a hacer?’. Y yo le digo ‘sí hija, sí’. Qué contenta me puse”, afirmó, agradeciendo al Municipio por el reconocimiento entregado.

Las 15 mujeres destacadas fueron las siguientes:

1. BÁRBARA BUSTAMANTE DAMIÁN

Destacada Rugbysta. Comienza su trayectoria en el Club deportivo UMAG. Durante el año 2019 a sus 17 años, fue preseleccionada nacional en la categoría Juvenil y en el año 2020 en la categoría Adulta.

Ha tenido grandes logros deportivos y en su vida personal es egresada del Liceo Luis Alberto Barrera y en la actualidad estudiante de Educación Superior.

2. MARIELA DELGADO BARRIENTOS

Mujer emprendedora que logra reinventarse luego de la pandemia, creando la plataforma on line Playtime, para el fomento del aprendizaje del idioma Inglés. Previo a ello era propietaria de un jardín infantil, el que debe cerrar producto de la emergencia sanitaria.

Fue reconocida por el Banco Estado con el premio “Crece Mujer”, siendo destacada como un ejemplo para las demás mujeres que sufren las consecuencias de la pandemia, obteniendo el primer lugar a nivel nacional.

3. ADRIANA VIDAL OYARZÚN

Secretaria del voluntariado Damas de Celeste, quienes trabajan al interior del Hospital Clínico, otorgando acompañamiento y apoyo social a pacientes vulnerables.

Durante la pandemia han debido redoblar sus esfuerzos, haciendo llegar pañales y útiles de aseo a personas que requieren apoyo y que se encuentran enfrentando patologías crónicas, algunas de ellas invalidantes.

En su vida laboral, es funcionaria de la Universidad de Magallanes.

4. MÓNICA PINTO ALVAREZ (Médica Infectóloga Hospital Clínico de Magallanes)

Médico de profesión, nacida en la ciudad de Porvenir, donde se destacó como deportista, se desempeña actualmente como Médica Infectóloga al interior del Hospital Clínico de Magallanes.

Ha realizado una importante labor durante la pandemia, con la atención de pacientes contagiados con Virus Covid 19, desarrollando además a través del tiempo una labor educativa con distintos agentes de la comunidad tanto respecto de la pandemia, así como la prevención de otras patologías como el VIH.

5. MARÍA ISABEL IDUYA LANDA

Médico internista de profesión, ha desempeñado importantes cargos a nivel regional entre ellos Secretaria Regional Ministerial de Salud y directora del Servicio de Salud Magallanes.

En la actualidad, es la Subdirectora Médica del Hospital Clínico de Magallanes desde el año 2019, cumpliendo un importante rol durante la pandemia por el Virus Covid 19, donde resultó contagiada y luego de una ardua batalla logra reincorporarse a sus labores.

6. MARCIA URETA VEGAS

Enfermera Supervisora de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico de Magallanes.

Ha cumplido un rol fundamental, dirigiendo esta Unidad Hospitalaria, donde han recibido numerosos pacientes contagiados con el virus Covid 19, compatibilizando el trabajo clínico con aspectos humanos de los funcionarios de la Unidad, los pacientes y las familias de éstos.

Lleva 13 años de quehacer profesional en esta Unidad y ha sido protagonista de la ampliación de ésta, para lograr dar atención a los pacientes ante la Emergencia sanitaria.

7. VANESSA SANTIBÁÑEZ RUIZ

Técnico en Enfermería del Hospital Clínico de Magallanes, trabaja hace 8 años en la Unidad de Paciente Crítico.

En el ejercicio de sus labores, contrae el Virus Covid 19, lo que la mantiene alejada de sus funciones por un tiempo, para reincorporarse luego de su recuperación.

Ha trabajado desde el inicio de la pandemia, con los pacientes más graves en esta emergencia sanitaria y fue la primera funcionaria de salud en recibir la vacuna contra este virus.

8. CLAUDIA CARDENAS GALLARDO

Dirigenta social del sector Loteo del Mar, actualmente es la Presidenta de la Junta de Vecinos de esta población, cargo bajo el cual ha sido protagonista de una serie de proyectos que han ido en mejoramiento de su sector.

Durante la pandemia, ha sido precursora de campañas de apoyo social en favor de sus vecinos. La recolección de alimentos, así como la realización de ollas comunes, han marcado su trabajo en estos meses de emergencia sanitaria, no sólo para personas que residen en su población.

9. EVELYN MANSILLA MANCILA

Docente en retiro desde el año 2020, quien cumplió funciones por más de 36 años al interior del Liceo Sara Braun, donde su último cargo ocupado fue Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, sin embargo también cumplió el rol de orientadora y de Docente de la asignatura de Lenguaje y Comunicación.

Comprometida con la educación pública y su mejoramiento, así como con cada uno de los y las jóvenes que educó durante su trayectoria.

10. JAVIERA YAGUELLO LOBOS

Primera mujer conductora de la Séptima Compañía de Bomberos. A sus 24 años es voluntaria del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas hace 9 años y estudiante de Enfermería en la Universidad de Magallanes.

Destacada en cada uno de sus roles por el compromiso y la responsabilidad que demuestra día a día.

11. CLAUDIA PEREZ VARGAS

Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), integrante de equipo de salud, quien cumple funciones en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y en el área de maternidad del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Dr. Mateo Bencur, desde el 01 de julio del año 2011; desempeñándose por un periodo de más de 9 años a la fecha; destacando por su compromiso en la labor asistencial y dedicación a la atención de la población beneficiaria en dicho servicio.

12. VIRGINIA GALLEGOS SVILASOVIC

Emprendedora agrícola nacida en Punta Arenas, que ha dedicado toda su vida al trabajo en el campo, produciendo en la actualidad una gran variedad de verduras regionales, siendo destacada en su rubro.

Pobladora de Villa Generosa, es activa participante en las Ferias Saludables organizadas por el Municipio de Punta Arenas y forma parte de la Agrupación de Mujeres rurales Orquídeas del Sur.

13. MARIA FIDELINA TORRES MANQUILEPE

En el año 1975 llega a la comuna, buscando una mejor calidad de vida para su familia. Se ha dedicado durante su vida a labores de campo, venta de productos alimenticios de manera ambulante, como Trabajadora de la Empresa Envasadora Aysen donde permaneció por más de 30 años y en la actualidad fue colaboradora en la Campaña “40.000 mascarillas para Magallanes” donde desempolvó su vieja máquina de coser, con la cual elaboró más de 400 mascarillas.

14. MÓNICA CABEZAS QUINCHÉN

Mujer Mapuche Huilliche, llega a Punta Arenas en el año 1974, sin embargo es hasta el año 2000 que se acerca a la CONADI y descubre que su apellido materno era de descendencia indígena. Con este hecho decide comenzar a realizar acciones para apoyar a su comunidad. Hace doce años trabaja como la Lawentuchefe en el Cesfam Carlos Ibáñez, entregando medicina a los usuarios que asisten al recinto. El 2019 hizo un curso de Medicina ancestral a 10 alumnas, enseñando parte de su cultura. El mismo año se adjudicó un proyecto que permitió entregar lentes a personas indígenas, mejorando la visión de 78 miembros de dicha comunidad.

15. CAMILA PROVOSTE: Actriz, gestora y productora cultural. Actualmente, se encuentra fuera de Chile.