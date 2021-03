57 nuevos casos de covid-19 se registran hoy viernes 12 de marzo en Magallanes

En el ámbito de las cifras y de acuerdo con el sistema Epivigila podemos informar que hoy se reportan en Magallanes 57 casos nuevos. 45 corresponden a Punta Arenas, 8 de Puerto Natales y 4 de Cabo de Hornos.

Por sistema de ajuste, Epivigila nos restan 2 casos al total de notificaciones.

De esta forma, Magallanes tiene un total de 22.426 casos de Covid-19 a la fecha.

17 de los casos anunciados fueron detectados en la búsqueda activa. (BAC), lo que representa un 30 % del total de positivos

Este fin de semana continuaremos con nuestros operativos, los cuales en la ciudad de Punta Arenas se realizarán este sábado en el estacionamiento de Sodimac y el domingo en el supermercado Unimarc Sur. Ambos días la jornada de toma de PCR se inicia a las 09.30 horas.

Las muestras reportadas corresponden a 834 exámenes analizados en los laboratorios de la región.

Magallanes hoy presenta 335 casos activos, 21.752 personas recuperadas y 328 decesos desde el inicio de la pandemia hasta la fecha.

El detalle de casos activos por comuna es el siguiente:

274 en Punta Arenas,

46 en Puerto Natales,

5 en Cabo de Hornos

3 en San Gregorio

2 en Porvenir

El resto corresponde a otras comunas.

Lamentamos dar a conocer el fallecimiento, se trata de un paciente de sexo masculino de 45 años, que se encontraba internado en el Hospital Clínico. Esta persona muy joven presentaba una enfermedad anterior al coronavirus.

Entregamos nuestras condolencias a su familia y amigos, reiterando la importancia que si tenemos a un integrante de nuestra familia o entorno con enfermedades crónicas, patologías de base o que se encuentren con su sistema inmunosuprimido, seamos cuidadosos y nos los expongamos a

Cuidadosos y no lo expongamos a situaciones de riesgo que los lleven a contagiarse. Además, es muy importante que concurran a vacunarse contra el Covid.

En cuanto a muestras, se informa que, a la fecha, se han analizado 158.237 exámenes de PCR. Tenemos, una positividad diaria de un 7% y de la última semana de un 6 %.

Hospitalizados

Cabe mencionar que el Servicio de Salud de Magallanes junto al Hospital Clínico, determinaron la reconversión de 3 camas UCI adicionales en dicho recinto, quedando esta unidad con un total de 21 camas en ese establecimiento.

Además, ya se habían habilitado 3 camas UCI en el Hospital de Puerto Natales.

Por lo tanto, la región presenta actualmente un total de 24 camas de cuidados intensivos.

El total de pacientes hospitalizados en la región es de 299, de los cuales 32 son pacientes positivos a Covid-19.

24 están internados en Punta Arenas, 7 en Puerto Natales y 1 en Porvenir.

Las personas internadas con Covid, representan el 11% del total de hospitalizaciones de la región.

07 personas están en aislamiento.

17 personas están en la UCI: 14 en el Hospital Clínico Magallanes y 3 en el Hospital Dr. Augusto Essmann.

Quedan 7 camas disponibles en el HCM. Natales no cuenta con camas disponibles.

De la ocupación de camas UCI, 10 pacientes son casos positivos, de los cuales 8 pertenecen al Hospital Clínico y 2 al Hospital de Puerto Natales. El resto corresponde a otros cuadros médicos.

08 personas permanecen en la UTI (6 en Punta Arenas y 2 en Puerto Natales).

El Hospital Dr. Augusto Essmann, cuenta con 3 camas disponibles en dicha unidad.

14 pacientes permanecen con Ventilación mecánica invasiva (13 en Punta Arenas y 1 en Puerto Natales).

La Red integrada de Salud cuenta con un 53% de sus ventiladores ocupados, con 18 en uso y disponibles 16.

Fiscalizaciones

Este jueves se realizaron 465 visitas a personas a sus domicilios para constatar el cumplimiento de las cuarentenas de personas positivas a coronavirus, contactos estrechos y preventivas por viaje.

Nuevamente con un el número importante de 9 sumarios.

No podemos relajarnos con las medidas restrictivas y preventivas por lo que el virus sigue presente y estamos en una campaña de vacunación, que aún no termina, por lo tanto no estamos aún todos protegidos contra este virus.

Todos debemos aportar con nuestro comportamiento con la acción de contención del virus en beneficio de la salud pública de la región.

De esta forma, tenemos un total de 102.891 fiscalizaciones con 968 sumarios a la fecha.

En Residencias sanitarias

Ayer hicieron ingreso a nuestras residencias sanitarias 23 personas y egresaron de ellas 25 usuarios.

Este viernes tenemos a 130 personas haciendo uso de esta estrategia con 121 habitaciones ocupadas y quedando a disposición 133 habitaciones.

Campaña de vacunación

En el contexto de la Campaña de Vacunación contra el Covid, hoy están siendo inoculadas en la región: las personas con enfermedades crónicas entre 49 y 46 años y en igual tramo las personas con discapacidad acreditada. Mientras que los adultos mayores entre 72 y 71 años están recibiendo su segunda dosis.

Hasta mediodía de hoy se han vacunado en la región con la primera dosis: 59.038 personas y con la segunda dosis 23.109

Recuerde que las enfermedades crónicas definidas se encuentran publicadas en el sitio www.gob.cl/coronavirus o en la página del Ministerio de Salud.

Ya se ha iniciado la difusión de calendario de vacunación de la próxima semana que contemplará a los públicos objetivos de: enfermos crónicos de 16 a 45 años, también de las personas de igual edad con discapacidad inscritos en el registro nacional de esta condición.

A su vez, deberán recibir su segunda dosis los adultos mayores entre 65 a 70 años

También se inoculará a los voluntarios de Bomberos, trabajadores de CONAF y funcionarios de Gendarmería,. Paralelamente personal de empresas de Transporte:Terrestre, aérea y marítima y Personal de Servicios Básicos como Recolección de desechos domiciliarios, rellenos sanitarios, elaboración de químicos y productos farmacéuticos, funerarios y cementerios.

El próximo lunes 15, específicamente, se deben vacunar las personas con patología crónicas de 42 a 45 años y las personas con discapacidad de este mismo tramo edad.

Y los adultos mayores que deben recibir su segunda dosis son los que tienen 69 y 70 años.

Concurra a Vacunarse, por su salud y por la de su familia o entorno.

Cuidémonos entre todos y recuerde que las comunas que se encuentran en Paso 2, como Punta Arenas y Puerto Natales, deberán respetar la cuarentena del fin de semana.

Antes de finalizar y respecto a las medidas extraordinarias anunciadas ayer, que comienzan a regir este sábado 13, debemos aclarar que el toque de queda se adelantó a las 22 horas y hasta las 05.00. Esta es una medida nacional que regirá para todos los habitantes del país.

El cierre de comercio minorista, restaurantes y atención de públicos en diversos locales será hasta las 20 20 horas para las comunas que se encuentran en fase 1 y 2.

El sistema delivery podrán funcionar hasta las medianoche.