70 mujeres de la red PRODEMU en Magallanes participaron en jornada motivacional “El poder de la resiliencia”

En el marco del mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, PRODEMU realizó una jornada motivacional denominada “El poder de la resiliencia, ¿Cómo enfrentar los desafíos de hoy?”, instancia que reunió a 70 mujeres de distintos rincones de la región que conversaron sobre la resiliencia personal, laboral y social, como estrategia de desarrollo personal.

La charla surgió de una demanda espontánea de las mujeres, que generó que PRODEMU trabajara para actuar, avanzar y caminar junto a ellas entregando contención y herramientas que les permitan desarrollar habilidades y competencias para descubrir sus fortalezas, la automotivación y elevar los índices de resiliencias para poder gestionar de mejor manera las emociones en tiempos complejos y adversos como los que enfrentamos actualmente.

La directora regional, Gabriela Sánchez Cañete, explicó que esta actividad se realizó en el contexto de las Rutas de Aprendizajes mediante el espacio informativo, el que tiene como objetivo, informar a las mujeres en temáticas específicas que promuevan sus derechos y autonomías, con la finalidad de reducir las barreras presentes en sus vidas y en su comunidad.

“La crisis sanitaria, por el Covid_19, que seguimos viviendo, nos ha puesto a prueba en situaciones que no habíamos experimentado nunca antes. Las medidas de confinamiento y aislamiento social, han generado un aumento no menor de niveles de estrés en la población, especialmente en las mujeres. Esta situación ha afectado de manera diferente a hombres y mujeres, incluso acrecentando las desigualdades de género. En esta crisis sanitaria, las mujeres han asumido el papel predominante como cuidadoras al interior de la familia, como profesionales de la salud de primera línea, como guía y apoyo de hijos e hijas durante su proceso educativo online, etc. Frente a esto, estimamos muy necesario, entregar herramientas y conocimientos a las mujeres del territorio, que les ayude a fortalecerse en situaciones difíciles. Precisamente la resiliencia nos permite resistir la adversidad y recuperarnos de sucesos complejos y difíciles, de ver en estas situaciones, una oportunidad de aprendizaje y reinvención”, aseguró Sánchez.

Las mujeres PRODEMU que participaron en el encuentro, agradecieron la instancia de diálogo, la que se ajustó a sus necesidades en el enfoque de la actividad y la escucha activa del equipo regional.

Juana Cárcamo destacó que este tipo de instancias son positivas y que “uno siempre tiene que aprender más”, en tanto Hortensia Monsalves agradeció la charla y la reflexión que se hizo sobre la resiliencia “es importante que sigamos siendo positivas, las mujeres siempre encontramos una solución a los problemas, y la verdad es que espero que PRODEMU nos siga convocando a más reuniones”.

Finalmente, Flor Aicón, manifestó que “fue una charla maravillosa, pero acá lo importante es que muchas de nosotras podemos conectarnos vía zoom gracias a PRODEMU, que a través de la Ruta Digital nos entregó un teléfono inteligente que hemos aprendido a usar, así que gracias por la oportunidad de conversar”.